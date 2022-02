Tempesta d'amore viene trasmesso tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni tedesche della soap opera creata da Bea Schmidt raccontano che Ariane verrà trasportata d'urgenza in ospedale per aver ingerito molti sonniferi e, grazie agli esami clinici, la dark lady scoprirà di non avere un tumore maligno al cervello. Selina, al contempo, verrà a conoscenza che dietro la pantomima del male incurabile di Kalenberg c'è lo zampino di Werner e Christoph, così von Thalheim deciderà di rivelare ciò che ha scoperto all'amica.

Ariane, infine, giurerà di volersi vendicare a ogni costo di Christoph, mentre Erik implorerà la fidanzata di godersi la vita al suo fianco evitando ulteriori guerre coi Saalfeld.

Ariane verrà trasportata d'urgenza in ospedale per l'ingerimento di una dose massiccia di sonniferi

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore anticipano che il tentativo di suicidarsi di Ariane non andrà a buon fine, in quanto la donna verrà tratta in salvo da Maja e Florian che si troveranno a passare casualmente nei pressi del lago.

Trasportata d'urgenza in ospedale per la dose massiccia di sonniferi ingeriti, Kalenberg riceverà un'inaspettata quanto rincuorante notizia dai medici, ovvero di non avere alcun tumore maligno al cervello.

Se da una parte i dottori crederanno a un raro caso di guarigione spontanea, dall'altra parte la dark lady scoprirà ben presto che il male incurabile del quale credeva di soffrire non era altro che una pantomima.

Kalenberg scoprirà da Ariane di non avere un tumore

Gli spoiler tedeschi di Sturm der Liebe rivelano che Selina ascolterà casualmente un dialogo tra Christoph e Werner dal quale comprenderà che i Saalfeld hanno architettato un diabolico piano per far credere alla dark lady di avere un male incurabile.

A quel punto, la madre di Maja prenderà due decisioni: denunciare Christoph alla polizia e rivelare l'amara scoperta ad Ariane.

La dark lady vorrà vendicarsi di Christoph ma Erik la implorerà di godersi la vita al suo fianco

Le anticipazioni bavaresi della fiction daily riportano che Ariane, una volta appreso di non essere a un passo dalla morte, abbandonerà i buoni propositi e riprenderà a coltivare desideri di vendetta nei riguardi di Christoph, principale fautore dell'ultimo piano ai danni della dark lady.

Erik, invece, sarà anch'esso furioso coi Saalfeld per il sordido intrigo messo in atto per colpire la fidanzata ma, al contempo, implorerà la stessa di sotterrare nuovamente l'ascia di guerra e godersi serenamente la vita al suo fianco. Ariane ascolterà il consiglio di Erik?