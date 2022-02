Clima teso a Uomini e donne, dove nel corso della puntata del 1° febbraio 2022, la dama Ida Platano è tornata a piangere per il suo ex fidanzato storico, Riccardo Guarnieri.

La loro favola d'amore tenne banco all'interno delle dinamiche del programma per diverse stagioni e, a quanto pare, sebbene siano passati anni dalla fine di quella storia, Ida non ha ancora dimenticato Riccardo. Immediata la reazione di Tina Cipollari che ha prontamente sbottato e bacchettato la dama, litigando anche con Gianni Sperti.

Ida Platano ancora in lacrime per il suo ex Riccardo a U&D

Nel dettaglio, in queste ultime puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5, Ida Platano è tornata a parlare della sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri.

I due tennero banco per svariate edizioni nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi: una love story caratterizzata da numerosi alti e bassi, anche se Ida a quanto pare, non lo ha mai dimenticato del tutto.

Ancora oggi, infatti, la dama protagonista del trono over continua a versare lacrime per il suo ex Riccardo al punto che Tina Cipollari ha preso la parola per bacchettarla in studio, scatenando l'ira del suo compagno di avventura, Gianni Sperti.

Tina sbotta per le lacrime di Ida sul suo ex Riccardo Guarnieri

"Piange per il ricordo di Riccardo. Invece di piangere dovresti riflettere. A me se ti fidanzi nuovamente sono la prima a gioirne", ha esclamato Tina mentre la dama continuava a versare lacrime al centro dello studio di Uomini e donne.

"Nella vita si aprono altre porte, non devi stare ancorata ad un uomo che ti ha fatto versare più lacrime che sorrisi.

Sei stata due anni qua che venivi disperata e ancora piangi per lui", ha sbottato Tina lanciando una frecciatina contro Ida.

"Ma non è stato sempre così Tina", ha ribattuto Ida in lacrime provando così a difendere il suo amore e la sua storia d'amore con Riccardo Guarnieri, raccontata in tutte le fasi nello studio della trasmissione Mediaset condotta da Maria De Filippi.

Scoppia la lite tra Tina e Gianni: i due ai ferri corti a Uomini e donne

"Ida non ti devi preoccupare perché non tutti capiscono cosa vuol dire, Tina non ha capito", ha sentenziato Gianni Sperti che ha preso la parola difendendo la dama del trono over e andando contro la sua collega opinionista.

Immediata la reazione di Tina Cipollari che, questa volta, ha perso le staffe nei confronti di Gianni tanto da mandarlo a quel paese e abbandonando lo studio.

"Ma sai che ti dico? Ma vai a fa... tu e le tue teorie di me..", ha sbottato Tina che ha litigato anche con Gianni Sperti. Insomma un clima decisamente teso quello della puntata del 1° febbraio 2022, con la Cipollari che continua a tenere in mano le redini delle dinamiche dello show.