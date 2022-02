È tornato a regalare colpi di scena il triangolo del Gf vip, formato dalle gieffine Soleil Sorge e Delia Duran e lo squalificato dal reality, Alex Belli.

L'occasione è stata la nuova diretta del reality. Soleil ha destinato una lettera di addio all'ex coinquilino intimo, in cui lei lo esorta a scegliere tra lei e la promessa sposa. Di tutta risposta, Delia ha confermato di voler lasciare Alex, dopo essersi palesata lontana da lui con una serie di gesti nel gioco che Belli non ha gradito. Si è poi rivelata la prima candidata alla finale del reality show.

E il tutto, intanto, divide l'opinione dell'occhio pubblico.

Gf vip, Soleil Sorge e il messaggio per Alex Belli

La nuova nonché 39esima diretta del Gfvip 6 in corso, del 31 gennaio 2022, ha visto Soleil Sorge protagonista di un rvm in cui legge una lettera destinata ad Alex Belli, apparso tra gli ospiti in studio.

"Ti scrivo queste parole con il profumo della tua crema per sentirti qui, nella nostra sauna - esordisce la gieffina nella missiva-. Sola, penso alla bellezza di quello che di magico abbiamo vissuto. Ci siamo aperti, abbiamo giocato come bambini pieni di gioia". Il messaggio continua con i ricordi indelebili dell'amore condiviso con l'attore nella Casa, che non può proseguire dal momento che Alex è legato alla promessa di nozze con Delia Duran: "Ho sentito il bisogno di proteggerti quando hai detto di esserti innamorato di me.

Quel ti amo nascosto sotto le coperte, ho cercato di prenderlo in modo amletico. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicina nel cercare di recuperare la retta via".

Delia Duran lascia Alex Belli al Gfvip

Quindi l'invito di Soleil Sorge rivolto ad Alex Belli, di prendere una decisione finale sul triangolo esploso al Gfvip: "Se il tuo o il vostro intento con Delia è quello di recuperare questo rapporto, vieni qui e porta via tua moglie.

Io esco di scena… ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità". Con queste parole l'ex Uomini e Donne ha quindi dichiarato chiusa, almeno per il momento, la sua lovestory con l'attore.

La reazione di Delia Duran alla lettera è stata furibonda. La venezuelana ha urlato dalla Casa di voler lasciare Belli - al grido di 'Ora basta, sono stufa di lui"- dopo essersi sfilata nella Casa l'anello della loro promessa di nozze nel mezzo dei balli sfrenati condivisi con i gieffini Antonio Medugno e Gianluca Costantin, lo scorso weekend di fine gennaio.

"Sei ridicola!", ha replicato alla venezuelana dallo studio, l'attore.

Gf vip, Delia Duran è la prima candidata alla finale

Come poi comunicato dal conduttore Alfonso Signorini, la finale del Gfvip andrà in onda il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5 e i risultati della prova televoto settimanale hanno indicato il primo candidato alla finale tra Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella. Ad avere la meglio tra i tre nominati è stata inaspettatamente Delia.

Quest'ultima insieme agli altri candidati finalisti Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono poi diventati i nominati della nuova prova televoto, per un posto alla finale del gioco. Nel frattempo, le reazioni social del pubblico sono tra le più disparate, come emerge sulla pagina Instagram del Gf vip: "Delia deve andare in finale, tutte le donne tradite sono con te"; "Salviamo Delia anche a questo giro"; "Soleil che ride sotto i baffi..."; "Soleil meritava la finale"; "Alex e Soleil che continuano a difendersi... ma dai".