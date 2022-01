Ida Platano, intervistata da Uomini e donne Magazine, ha fatto capire di non aver certo dimenticato l'intensa storia d'amore vissuta con Riccardo Guarnieri. Si è trattato di un amore con la A maiuscola, quello per intenderci che fa sentire le farfalle nello stomaco. Un amore che, come dichiarato dalla stessa dama, non ha più provato per nessun altro, nemmeno per le sue ultime conoscenze Diego Tavani e Marcello Messina. Proprio su Diego, la dama bresciana pare aver messo un punto definitivo, visto che non sembrano esserci più i presupposti per un ritorno di fiamma.

Ida su Riccardo: 'Mi bastava vederlo per essere al settimo cielo'

Sull'ultimo numero di U&D Magazine, Ida Platano ha rilasciato una lunga intervista dove si è lasciata andare ai ricordi. In particolare, è tornata a parlare dell'ex Riccardo Guarnieri. La dama ha spiegato che l'amore per l'ex cavaliere tarantino è stato fondamentale nella sua vita. Non solo, Ida ha confessato che proprio con Riccardo sentiva le farfalle nello stomaco. Un amore con la A maiuscola insomma, quello descritto dalla dama sulle pagine del settimanale. A distanza di tempo dalla loro rottura, Platano ricorda Riccardo con queste parole: "Mi bastava vederlo e stare con lui per essere al settimo cielo".

Ida parla dell'ex Riccardo Guarnieri: 'Avrei fatto di tutto per vivermelo'

Era da tempo che Ida Platano non parlava del suo ex di Riccardo Guarnieri. Nonostante quel capitolo sia ormai chiuso, la dama ha ricordato quel periodo della sua vita con belle parole cariche di sentimento. Ripercorrendo ciò che è stato, Ida infatti ha dichiarato: "Avrei fatto di tutto per vivermelo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ero felicissima, quando lo vedevo mi batteva il cuore". Peccato che la loro storia sia naufragata ed anche in malo modo, visto che all'epoca non mancarono liti e accuse reciproche. Ora a distanza di tempo, rimangono solo i ricordi di una bella e intensa storia d'amore vissuta.

U&D, Platano su Diego Tavani: 'Ormai è troppo tardi'

Dopo un periodo non facile seguito alla rottura con Riccardo, Ida ha deciso di rimettersi in gioco proprio a Uomini e donne. In questa stagione, ha avuto due conoscenze importanti, quella con Marcello Messina e quella con Diego Tavani. In riferimento a Marcello, Ida ha svelato di averlo risentito un'unica volta dopo che lui ha abbandonato il programma. Una sorta di telefonata di chiarimento e nulla più, anche se Marcello pare volesse iniziare un rapporto di amicizia con lei. Su Diego Tavani, Ida sembra avere le idee molto chiare. La dama non ha nessuna intenzione di dare una seconda chance al cavaliere, dopo quanto accaduto nello studio di Maria De Filippi.

Per chi non lo sapesse, Diego fece dietro front proprio nel momento in cui Ida scelse di uscire da Uomini e donne con lui. Un volta faccia che è costato caro a Diego, visto che ora Ida dichiara: "Ormai è troppo tardi, è andata così". Dall'altro canto, il cavaliere romano non sembra aver perso del tutto le speranze ma, stando alle ultime dichiarazioni di Ida, pare proprio che per lui non ci sia in vista una nuova possibilità.