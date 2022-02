A Uomini e donne è nata una grande amicizia tra i due tronisti Luca Salatino e Matteo Ranieri. Proprio il tronista romano, sulle pagine del Magazine del programma, ha voluto dare qualche consiglio al suo collega di trono, invitandolo a vivere questa esperienza con più spensieratezza. Il percorso di Ranieri nel programma di Maria De Filippi non sembra essere affatto facile e il ragazzo ancora non riesce a dimenticare la lite avuta con Armando per via di Denise.

Matteo e Luca: una forte amicizia nata a Uomini e donne

È nata una bella amicizia a Uomini e donne tra Matteo Ranieri e Luca Salatino.

Amicizia che prosegue anche a telecamere spente. Lo si è visto anche in una delle ultime puntate quando Maria De Filippi ha mandato un filmato delle loro giornate al residence. A raccontare qualche dettaglio in più sul legame nato tra di loro ci ha pensato proprio Luca sull'ultimo numero del Magazine di U&D. Il tronista romano ha dichiarato che lui e Matteo passano insieme le serate in modo semplice e tranquillo, aggiungendo: "Ceniamo insieme, guardiamo serie tv e ci confidiamo".

Luca Salatino: 'Matteo ha un po’ di paure, pensa troppo'

Da non sottovalutare il fatto che Luca è anche uno chef e che proprio Salatino in riferimento a Matteo, ha fatto capire ironicamente che l'amico è una persona che mangia parecchio, pertanto se deve cucinare per lui, saprebbe quando iniziare ma non quando finire.

Essendo molto unito a Matteo, Luca si è permesso di esprimere un giudizio sul percorso dell'amico in quel di Uomini e donne. Di certo Matteo è rimasto scottato dalla lite avuta con Armando per via di Denise. E anche per questo, il tronista ligure sta trovando difficoltà nell'aprirsi e conoscere magari nuove corteggiatrici.

Salatino a tal proposito, ha dichiarato: "Matteo ha un po’ di paure, pensa troppo"

Il consiglio di Luca a Matteo: 'Dovrebbe viversela con più spensieratezza'

"È spontaneo in tutto e per tutto" ha confidato Luca parlando dell'amico Matteo. Proprio in virtù del legame che si è instaurato tra i due ragazzi, Luca si è sentito in dovere di dare un consiglio al suo collega di trono.

Sulle pagine del rotocalco si legge: "Deve capire cosa ha voglia di fare senza la paura di essere giudicato", aggiungendo: "Dovrebbe viversela con più serenità e spensieratezza". Matteo seguirà i consigli dell'amico Luca? In attesa di scoprirlo, anche Matteo ha parlato dell'amicizia nata con Luca.

Sul Magazine di Uomini e donne si legge: "È un’amicizia bellissima la nostra, dovuta anche al contesto in cui siamo, che è molto particolare e unico". Ora non resta che seguire i prossimi appuntamenti di Uomini e donne per scoprire se Matteo seguirà i consigli del suo amico e vivrà il suo percorso con più spensieratezza.