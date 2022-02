Giorgio Manetti ex volto di Uomini e donne, continua a dar parlare di sé. Questa volta non per la sua ex Gemma Galgani ma per una presunta nuova fiamma. Sì perché l'ex cavaliere fiorentino è stato pizzicato dai paparazzi di Novella 2000 con Marialaura De Vitis, nota ai più per essere l'ex fidanzata di Paolo Brosio.

Giorgio Manetti paparazzato con Marialaura DeVitis

Solo qualche giorno fa, il pubblico di Canale 5, ha rivisto Giorgio Manetti attraverso un videomessaggio inviato dall'uomo a Uomini e donne. In quell'occasione, il gabbiano si era rivolto alla sua ex Gemma, per invitarla a smettere di incolpare Tina per le sue sventure amorose.

A distanza di pochissimo tempo, ecco riapparire Giorgio, questa volta, sulle pagine di Novella 2000. L'ex cavaliere non era solo, ma in dolce compagnia. È infatti stato paparazzato accanto a Marialaura De Vitis, la 23enne modella e influencer, nota, al grande pubblico per essere l'ex fidanzata di Paolo Brosio.

Giorgio e l'ex di Brosio stanno insieme? I sospetti

Nel dettaglio, Manetti e l'ex di Brosio erano a Sanremo, dove entrambi hanno partecipato a diversi eventi collaterali al Festival. I giornalisti di Novella 2000, hanno raccontato che i due sono arrivati insieme proprio al galà della rivista diretta da Roberto Alessi. Stando ai presenti, tra Giorgio e Marialaura era evidente la sintonia e la complicità.

Che ci sia del tenero tra loro? Potrebbe anche essere, visto che entrambi al momento, dovrebbero essere single. Non ci sarebbe nulla di male, ma al momento queste sono solo supposizioni. Bocche cucite sia da parte di Marialaura che di Giorgio. Sempre su Novella 2000, viene svelato anche un altro dettaglio sui due. Sembra che per tutto il galà, l'ex di Brosio si sia concentrata solo su Giorgio.

Marialaura e l'ex Brosio: come sono i rapporti oggi

Potrebbe anche non significare nulla e non esserci niente più che un'amicizia tra l'ex volto di Uomini e donne e la giovane modella. Sta di fatto che il Gossip impazza e in rete non si parla d'altro che di un presunto flirt tra Giorgio e Marialaura De Vitis. In attesa di una conferma o di una smenta da parte dei diretti interessati, si sa che tra la 23enne e l'ex Paolo Brosio, ad oggi non vi è più nessun rapporto.

I due si sono lasciati la scorsa estate, dopo un anno di fidanzamento. Anche se Marialaura voleva mantenere un rapporto di amicizia con Brosio, pare che l'ex giornalista abbia preferito troncare ogni tipo di rapporto, allontanandosi definitivamente dalla ex fidanzata. Ora Marialaura potrebbe aver trovato un nuovo amore, anche questo molto più maturo di lei. Manetti infatti ha 65 anni proprio come Brosio, mentre Marialaura, come già accennato solo 23.