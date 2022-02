Prosegue l'appuntamento con C'è Posta per te e sabato 19 febbraio, Maria De Filippi condurrà una nuova attesissima puntata del suo seguitissimo people show. Le anticipazioni rivelano che tra gli ospiti di questa settimana ci sarà il duo comico composto da Pio e Amedeo. Non è la prima volta che prendono parte alla trasmissione del sabato sera di Canale 5, motivo per il quale la loro presenza ha messo sotto attacco la padrona di casa di C'è posta per te.

Pio e Amedeo ospiti a C'è posta per te ed è polemica

Nel dettaglio, per questa nuova puntata di C'è posta per te 2022 che sfiderà la prima puntata di Affari Tuoi - Formato famiglia condotto da Amadeus (reduce dal trionfante Festival di Sanremo), Maria De Filippi ha scelto di puntare sulla coppia Pio-Amedeo.

I due comici pugliesi saranno ospiti in studio in quanto "regalo" di una delle storie che verranno raccontate nel corso della trasmissione del sabato sera. L'annuncio sui social del ritorno di Pio e Amedeo, però, non ha reso felicissimi una gran fetta di fan che seguono la trasmissione, molti dei quali hanno puntato il dito contro la scelta degli ospiti che, da un po' di anni, sarebbero sempre gli stessi.

Maria De Filippi sotto attacco per l'invito a Pio-Amedeo

Sui social è stato annunciato e confermato che questo sabato sera ci saranno anche Pio e Amedeo nello studio della popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi e le reazioni non sono state proprio positive al massimo.

"Basta con questi due, sempre le solita battute.

Alla lunga stancano", ha sentenziato un fan di C'è posta per te puntando il dito contro la scelta della conduttrice e autrice della trasmissione di tornare a dare spazio ai due comici pugliesi.

"Questi due non sanno neppure cosa è l'umorismo", ha scritto ancora un altro spettatore social che segue C'è posta per te ma a quanto pare vorrebbe boicottare la trasmissione questo sabato sera.

"Ormai C'è posta per te non si può più vedere. Che rottura di scatole questi due", scrive ancora un altro commentatore social del programma di Canale 5.

I fan di C'è posta per te protestano sui social: 'Insopportabili'

"Insopportabili e sopravvalutati", scrive ancora un altro fan social di C'è posta per te che non ha gradito la scelta di Pio e Amedeo come ospiti.

Insomma Maria De Filippi si è ritrovata messa sotto attacco per la scelta di tornare a dare spazio al duo comico nella sua seguitissima trasmissione del sabato sera che, quest'anno, sta ottenendo degli ottimi risultati d'ascolto.

La media delle puntate trasmesse fino ad oggi risulta essere di oltre cinque milioni di spettatori con uno share che arriva a toccare anche il 30% e picchi del 35%.