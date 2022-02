Uomini e donne continua ad appassionare il pubblico di Canale 5 che continua a seguire con interesse le vicende di Gemma e company. Nel corso delle prossime puntate, si vedranno Ida e Alessandro discutere a causa della distanza. Anche Gemma Galgani avrà uno scontro. Ancora una volta il suo bersaglio sarà la 'rivale' Nadia. Per quanto riguarda Matteo Ranieri invece, in studio non ci sarà Federica ma non per volontà sua. La corteggiatrice infatti, non avrà potuto partecipare alla registrazione a causa della febbre.

Ida e Alessandro in crisi: i due discutono per via della distanza

Lo scorso 16 febbraio si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e donne. Ciò che è avvenuto in studio verrà trasmesso su Canale 5 nel corso dei prossimi giorni, quindi nelle puntate in onda a fine febbraio. Leggendo le anticipazioni fornite dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni, si viene a sapere che ci saranno i primi screzi tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Sino a questo momento sembrava procedere per il meglio tra i due, ma nelle prossime puntate i due discuteranno per via della distanza. Si scoprirà infatti che il corteggiatore originario di Salerno, non sembrerà intenzionato a trasferirsi per stare più vicino alla dama bresciana.

Anticipazioni Uomini e donne: nuovo scontro tra Gemma e Nadia

Prossimamente i telespettatori di Uomini e donne assisteranno anche ad una nuova discussione tra Nadia e Gemma Galgani. Quest'ultima poco tempo fa, aveva rilasciato un'intervista sul Magazine del programma nella quale si lamentava del fatto di non aver ricevuto solidarietà da parte di Nadia.

Ebbene, Nadia sembrerà esserci rimasta male di queste dichiarazioni e lo farà presente proprio in studio, dando il via ad un battibecco tra le due. Sempre parlando di Nadia, si vedrà che le cose tra lei e Massimiliano staranno andando bene. Pare che il cavaliere sia andato a casa di Nadia con le telecamere e tutto farà supporre che tra loro possa nascere qualcosa di importante.

Federica assente per la febbre, manda un messaggio a Matteo

Novità anche in merito al percorso dei due tronisti. Occhi puntati soprattutto sul trono di Matteo Ranieri. Nelle scorse puntate, aveva fatto ritorno la corteggiatrice Federica. Nelle prossime puntate in onda a fine febbraio però, la ragazza non si presenterà ma non per volere suo. La giovane infatti, non potrà fare il suo ingresso in studio a causa di qualche linea di febbre. Per le norme anti Covid dunque, sarà dovuta tornare a casa anche se verrà escluso il Covid, visto l'esito negativo del tampone. La corteggiatrice manderà un messaggio a Matteo dicendogli che la prossima volta lo abbraccerà fortissimo, rifacendosi del tempo perso. Potrebbe essere lei la scelta del tronista ligure, visto che non farà scendere nessuna nuova corteggiatrice. L'altro tronista Luca uscirà invece in esterna con Lili, ma ancora non scatterà il bacio.