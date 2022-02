La puntata di Uomini e donne andata in onda mercoledì 16 febbraio è stata davvero pesante per Matteo Ranieri. Come era già trapelato dalle anticipazioni, il tronista è rimasto da solo, senza corteggiatrici. Denise se ne è andata perché non reggeva le polemiche nate dai suoi confronti con Armando, mentre Federica si è sentita offesa e messa da parte, per cui ha deciso di rimanere a casa. Matteo non l'ha presa bene, ma ha colto l'occasione di lanciare una frecciatina alla ex Sophie Codegoni.

L'accusa di Denise

La puntata di Uomini e Donne andata in onda mercoledì 16 febbraio è stata piena di colpi di scena.

Per Matteo Ranieri non è stato per niente facile, perché improvvisamente si è trovato da solo sul trono. Il ragazzo si è fatto molte domande, cercando di far capire come è fatto e chiedendosi dove ha sbagliato. Il trono di Matteo è andato momentaneamente in pausa, perché le sue corteggiatrici, Denise e Federica, non si sono presentate in studio. Denise si è sentita a disagio dopo la polemica scoppiata per i suoi confronti con Armando Incarnato. Maria De Filippi ha spiegato che la ragazza ha scritto alla sorella di Matteo, facendosi le sue ragioni e accusando la redazione di aver orchestrato tutto per metterla in difficoltà.

"Secondo lei la redazione ha architettato tutto", ha spiegato Maria, aggiungendo che lei dice di aver mandato a quel paese Armando, anche se a loro non risulta dalle registrazioni.

La conduttrice ha spiegato che non era sua intenzione bloccare il loro amore, ma voleva solo far riflettere Matteo.

Federica si sfoga sui social

Mentre Armando ha cercato di far credere a Matteo di essersi avvicinato a Denise, per fargli vedere com'è veramente la ragazza, Maria ha spiegato quello che è accaduto con Federica.

La ragazza, dopo la registrazione precedente, ha condiviso una storia su Instagram in cui ha insultato Matteo, che poi ha cancellato. Ha poi pubblicato un'altra storia in cui spiegava che aveva usato quel termine in modo leggero. A questo punto Maria ha spiegato a Matteo che doveva prendersi del tempo per capire cosa vuole fare.

Il tronista è rimasto molto deluso da entrambe le ragazze ed è stato toccato soprattutto dalla questione delle storie su Instagram. Tutto questo ha scatenato una frecciatina per la sua ex fidanzata Sophie Codegoni, ora concorrente del Grande Fratello Vip.

La frecciatina per Sophie Codegoni

"Io una persona che fa le battute sui social l'ho già avuta", ha spiegato Matteo, lanciando una palese frecciata a Sophie Codegoni e spiegando che non vuole più una ragazza che invece di chiarire si comporta in questo modo.

Non ha fatto nessun nome, ma il riferimento è stato molto chiaro per tutti coloro che hanno seguito la loro storia. Per il momento Sophie non può rispondere, a meno che il Grande Fratello non decida di metterla al corrente di questa frecciata di Matteo Ranieri. Come potrebbe reagire l'ex tronista di Uomini e Donne?