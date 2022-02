Nella puntata di Uomini e donne che è stata registrata mercoledì 9 febbraio c'è stato un grande e inaspettato colpo di scena. Il trono di Matteo Ranieri è in bilico, perché il ragazzo è stato abbandonato dalle sue uniche due corteggiatrici, Federica e Denise. Le due ragazze non si sono presentate in studio e questo ha automaticamente frenato il percorso del tronista. Cosa accadrà? Maria De Filippi ha dato a Matteo due opzioni diverse.

Matteo Ranieri rimane senza corteggiatrici

Nella puntata di Uomini e Donne che è stata registrata mercoledì 9 febbraio, il protagonista assoluto è stato Matteo Ranieri.

Il tronista sta conoscendo da tempo due corteggiatrici, Federica e Denise. Con la prima ci sono stati molti momenti di contrasto e tensione, anche per il suo modo di fare sempre molto schietto e per il suo carattere forte. La seconda aveva fatto perdere un po' di fiducia a Matteo quando, in più occasioni, si era lasciata avvicinare da Armando, interessato a lei. I due avevano scambiato qualche frase e lei non lo aveva respinto. Questo aveva fatto rimanere molto male Matteo. Nella nuova puntata per lui c'è stato un colpo di scena che metterà seriamente in crisi il suo trono. Le due corteggiatrici non si sono presentate in studio.

Matteo deve prendere una decisione per il suo trono

Nella nuova registrazione Federica e Denise hanno deciso di non presentarsi in studio e Matteo Ranieri è rimasto senza corteggiatrici.

Questo lo porta davanti ad un bivio e dovrà cercare di prendere una decisione importante per il suo trono. Il tronista, quando ha saputo di essere solo, ha deciso di uscire dallo studio e non è più rientrato per tutta la durata della registrazione. Maria De Filippi gli ha spiegato che è arrivato il momento di prendere una decisione.

Il ragazzo deve scegliere la corteggiatrice che gli piace di più tra Federica e Denise, oppure può decidere di conoscere delle ragazze nuove e far ripartire il suo percorso. Intanto, è arrivata una nuova ragazza per Luca, che lo ha colpito moltissimo

Anticipazioni del Trono Over: registrazione 9 febbraio

Il colpo di scena nel trono di Matteo Ranieri ha attirato l'attenzione di tutti, ma ci sono novità anche per quanto riguarda il Trono Over.

Gemma Galgani ha deciso di chiudere con l'uomo che stava conoscendo, ma ha deciso di tenere un nuovo corteggiatore, che ha contattato la redazione per conoscerla. Tra Ida Platano e Alessandro le cose stanno andando bene. La donna sembra molto interessata a lui, ma ha comunque deciso di far scendere un uomo arrivato per corteggiarla, che poi non ha tenuto. Intanto, Alessandro si è scontrato in modo molto acceso con Diego. Massimiliano e Nadia proseguono bene la loro conoscenza, mentre Biagio ha nuovamente chiuso un rapporto con un'altra dama. Maria è intervenuta per far tornare la calma tra Alessandro e la signora Pinuccia.