Il 2022 è un anno importante per Un posto al sole: nella soap stanno avvenendo tanti cambiamenti, ma si nota anche una certa attenzione a riprendere un filo diretto con gli eventi del passato.

Da poco è stato annunciato il ritorno delle gemelle Cirillo, che avranno però un volto nuovo, mentre c'è grande attesa per il rientro di Arianna.

In questo ambito è giusto parlare anche di Viola ed Eugenio, il loro fugace ritorno, avvenuto nelle puntate di Natale, aveva deluso i fan, che si aspettavano qualcosa in più di quella breve comparsata, ma pare proprio che qualcosa si stia muovendo in quel senso.

Upas: la lunga assenza di Viola ed Eugenio

L'ultima apparizione di Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) risale all'episodio andato in onda il 24 dicembre. In quell'occasione i due erano tornati a Palazzo Palladini per trascorrere la vigilia di Natale assieme ai loro cari. Nonostante il bel momento i fan restarono un po' delusi da quello che sembrò un cameo più che un vero ritorno. A parte il classico brindisi con Raffaele (Patrizio Rispo), l'episodio fu caratterizzato dall'ingresso del piccolissimo Antonio Nicotera (Manuel D'Angelo). Il bambino aveva mostrato una naturale carica di simpatia che gli aveva permesso di rubare la scena in quei brevissimi attimi in cui è apparso a schermo.

Ebbene recentemente è arrivata la conferma del ritorno del piccolo Totonno, ma che ne sarà dei suoi genitori?

Un posto al sole: il piccolo Antonio avvistato sul set

A Un posto al sole nulla viene mostrato al caso, nemmeno le stories degli attori. Patrizio Rispo ha postato alcuni video in cui annuncia il ritorno del piccolo Totonno, mentre è apparso un altro video in cui Paolo Romano è a cena assieme agli attori Chiara Conti, Riccardo Polizzy Carbonelli e Vladimir Randazzo che interpretano rispettivamente Lara, Roberto Ferri e Nunzio.

Nessuno vieta ai protagonisti di Un posto al sole di frequentarsi anche fuori dal set, ma la presenza, alla cena, dell'attore che dà il volto ad Eugenio unita a quella del giovanissimo Manuel D'Angelo sul set, lascia ben sperare.

Nessun indizio invece trapela dal profilo di Ilenia Lazzarin, l'attrice ha sempre dichiarato il suo amore per Un posto al sole, ma non è più tornata sull'argomento.

Non resta quindi che attendere per capire se il piccolo Antonio verrà mostrato da solo assieme ai nonni o se ci sarà spazio anche per un ritorno dei suoi genitori.

Upas, il ritorno degli altri personaggi

Dopo la partenza di Marina, i fan hanno temuto un suo addio, ma l'attrice Nina Soldano ha messo subito le cose in chiaro, mostrando in alcuni video che sta già girando. Confermatissimo è anche il ritorno di Angela (Claudia Ruffo), più atteso che mai dopo il bacio tra Franco e Katia. Non ci sono date ma il ritorno di questi due personaggi dovrebbe avvenire già dalle prossime settimane.

Lunedì 21 febbraio farà invece ritorno a Napoli Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) anche se il suo potrebbe essere un rientro lampo.

Confermato l'addio di Vittorio, che pare aver chiuso con la soap definitivamente, mentre non ci sono novità per Michele, sebbene l'attore sia disposto a tornare.

Per chiudere va aperta una piccola parentesi attorno al caso di Samanta Piccinetti: dopo l'annuncio dell'attrice non si è più parlato del suo ritorno. Non resta che attendere per scoprire quando e come Arianna rientrerà a Palazzo Palladini.