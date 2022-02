Importanti novità in arrivo nelle prossime puntate di Un posto al sole. Presto, le gemelle Micaela e Manuela Cirillo faranno ritorno a Napoli e si abbatteranno come un ciclone su Palazzo Palladini. In queste ore, stanno trapelando le prime indiscrezioni in merito alla storyline che le vedrà coinvolte ed inoltre, il settimanale Telepiù ha mostrato una prima foto che vede Gina Amarante nei panni di una delle due gemelle.

Upas, anticipazioni dal 21 al 25 febbraio: tornano le gemelle

È stata pubblicata una prima immagine promozionale che mostra il nuovo look che avranno le gemelle Cirillo.

Quella che appare in foto dovrebbe essere, molto probabilmente, Micaela. La ragazza sfoggia un look decisamente aggressivo dove spiccano giacca e pantaloni di pelle. Si può notare, inoltre, la ciocca colorata tipica della mamma di Jimmy. Questo piccolo escamotage permetteva a Cristiana Dell'Anna di passare facilmente da un ruolo all'altro. Non ci sarà più lei però in questo doppio ruolo, ma bensì la new entry Gina Amarante. Tornando alla foto, alle spalle della gemella inquadrata si può notare un'altra ragazza che porta con sé una chitarra, ed è facile ipotizzare che si tratti di Manuela.

Un posto al sole, trame 21-25 febbraio: Manuela e Micaela pronte a stravolgere Palazzo Palladini

Chi si aspettava una versione più matura delle gemelle rimarrà deluso.

A suggerire che le due saranno le solite scapestrate è il primo scambio di battute che le ragazze avranno con Serena (Miriam Candurro). Le due prenderanno infatti in giro la loro sorellona per le sue vistose occhiaie. In effetti, la donna sta dormendo poco a causa della piccola Elisabetta, ma risulta davvero difficile pensare che le "sorelline" siano arrivate per prestarle soccorso.

Sarà interessante capire se le ragazze approfitteranno dell'ospitalità di Filippo (Michelangelo Tommaso) e sua moglie o se magari si accomoderanno al Bed and breakfast. Con una Terrazza sovraffollata, resta anche l'ipotesi dell'appartamento dei ragazzi che in questo periodo sta ospitando il solo Samuel. Va sottolineato che le due, però, busseranno anche ad un altro appartamento di Palazzo Palladini.

Un posto al sole, puntate dal 21 al 25 febbraio: Niko e Susanna travolti dal ciclone Cirillo

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, le gemelle Cirillo non si limiteranno a interagire solo con la loro sorella maggiore, ma avranno modo di portare scompiglio anche nelle vite di Niko (Luca Turco) e Susanna (Agnese Lorenzini). Quest'ultima ha da poco trovato un po' di serenità che, a quanto pare, sarà messo a dura prova dall'arrivo della mamma di Jimmy. Le anticipazioni rivelano infatti che i problemi principali avverranno proprio nel clan Poggi.