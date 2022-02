Continuano ad appassionare le trame di Un Posto al sole. La nuova puntata andrà in onda su Rai 3 giovedì 3 febbraio 2022, come sempre alle ore 20:45 e in streaming su RaiPlay, dove possono essere rivisti anche gli episodi già andati in onda.

Chiara è ormai nel tunnel della dipendenza e presto il suo segreto verrà a galla, rovinandola sia sul piano professionale, sia per quanto riguarda la relazione con Niko.

Intanto Marina è confusa: il bacio con Roberto l'ha destabilizzata ma sa che Fabrizio ha bisogno di lei. Nonostante Rosato le abbia promesso di cambiare, per lei è davvero difficile credergli dopo tutto quello che è successo.

Spaventata dai suoi sentimenti, la titubante Giordano ha allontanato Ferri, ma cosa vuole veramente? Roberto ha invece le idee molto chiare e farà di tutto per convincere Marina a tornare con lui, seguendo ciò che le ha sempre suggerito il cuore. Problemi anche per Rossella, preoccupata dal fatto che Riccardo deve recarsi a Bolzano per parlare con Virginia in merito alla separazione.

Un Posto al Sole, anticipazioni episodio 5874 di giovedì 3 febbraio 2022

Nella nuova puntata di Un Posto al sole che andrà in onda giovedì, Alberto continuerà ad avere problemi e a essere respinto da tutti coloro che ha intorno, insospettiti dal suo comportamento ambiguo. Clara ha deciso di andare a vivere con lui, ma solo per non far sì che Patrizio finisca nei guai dopo l'aggressione.

Palladini dovrà prendere una decisione molto importante che dipende anche da un complicato caso legale sul quale sta lavorando Niko. Alberto sarà in difficoltà e non saprà come muoversi.

Rossella continua a pensare a come si evolverà la storia con Riccardo, specie ora che dovrà confrontarsi con Virginia, nella speranza che gli conceda la separazione.

Come se non bastasse, sarà infastidita non poco dalla presenza sempre più pressante di Giancarlo, che ora frequenta senza alcun timore l'appartamento di Silvia e Michele.

Cerruti vuole incontrare l'uomo della chat, spoiler Upas

Bianca (Sofia Piccirillo), da un po' di tempo manifesta comportamenti ribelli, facendo preoccupare Franco.

In seguito a un'interrogazione andata male, se la prenderà con Katia (Stefania De Francesco).

Continuando con le anticipazioni della nuova puntata di Un Posto al sole di giovedì 3 febbraio, ci sarà spazio per la divertente storia che coinvolge Cerruti, impegnato in una chat con un uomo che lo incuriosisce parecchio. Bice (Lara Sansone) e Mariella (Antonella Prisco) hanno due opinioni completamente diverse, ma sarà proprio Cerruti a prendere in mano la situazione, pensando alla possibilità di incontrare finalmente dal vivo il misterioso uomo con il quale ha intrecciato una relazione virtuale.