Nuove anticipazioni per le puntate di Un Posto al Sole in onda nel mese di febbraio 2022. Alla Terrazza la situazione si farà molto complicata per Chiara, che si scoprirà avere una dipendenza da sostanze. Una serata tra lei e Nunzio finirà per prendere una brutta piega a causa del segreto che nasconde la giovane Petrone. Attenzione anche a Rossella, alle prese con altri problemi legati al rapporto con Riccardo, che le creerà parecchia ansia. Inoltre, la presenza sempre più ingombrante di Giancarlo sarà causa di tensioni tra Ross e Silvia, che proprio non riesce a trovare pace.

E poi ancora, Marina dovrà prendere una decisione in merito a Fabrizio che, dopo essersi ripreso, capirà che la sua amata non è poi csì sicura dei suoi sentimenti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara protagonista di una nuova trama drammatica

Negli episodi di Upas in onda su Rai 3 nel mese di febbraio 2022, una nuova storyline terrà i telespettatori con il fiato sospeso. La protagonista è Chiara, dipendente da cocaina. La giovane Petrone perderà progressivamente il controllo, mettendo a repentaglio anche il suo rapporto con Nunzio.

A tal proposito, le anticipazioni di Un Posto al Sole svelano che una serata partita nel migliore dei modi tra Chiara e Nunzio prenderà una piega inaspettata.

Clara e Alberto, nuovi problemi in vista

Patrizio non sa come comportarsi dopo aver accertato che Alberto è riuscito a ricattare Clara in merito alla convivenza in cambio del ritiro della denuncia ai suoi danni. Il suo stato d'animo è sempre più penoso e rischia di ripercuotersi anche sul lavoro, dove non sono già mancate parecchie distrazioni.

Nei nuovi episodi di Un posto al sole, Alberto proverà a tenere un atteggiamento accondiscendente nei confronti di Clara, con l'intento di farle abbassare le difese. In arrivo, però, ci sono altri problemi.

Un Posto al Sole nuove anticipazioni: Rossella di nuovo in crisi

Giancarlo è ormai nella vita di Silvia, anche se la sua presenza non sembra essere ben accettata da tutti.

Guido sta facendo una gran fatica a vedere la cugina con un altro uomo che non sia Michele e lo stesso vale per Rossella. L'ennesimo imprevisto metterà di nuovo madre e figlia a confronto.

Le anticipazioni delle trame di febbraio di Un Posto al Sole segnalano che Rossella dovrà anche fare i conti con le ansie derivanti dal complicato rapporto con Riccardo.

Situazione sentimentale difficile anche per Marina, indecisa sul suo futuro sentimentale: la proposta di Roberto la metterà ulteriormente in difficoltà, portandola a riflettere sui suoi reali sentimenti per Fabrizio, in preda ai sensi di colpa per quanto successo.