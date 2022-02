Nella puntata di lunedì 31 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip 6, Delia Duran è stata votata dal pubblico come concorrente preferita della settimana, battendo Giucas Casella e Soleil Sorge. Questo ha permesso alla modella venezuelana di accedere alla lista dei papabili finalisti della sesta edizione del reality show di Canale 5 assieme a Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Ad esprimere il proprio disappunto su tale eventualità, è stata Lulù Selassié in confidenza con Sorge e Sophie Codegoni dopo la diretta di ieri sera. Secondo la principessa etiope classe 1998, Duran non si meriterebbe il posto tra i possibili finalisti, poiché ha trascorso solo un paio di settimane all'interno della casa più spiata d'Italia a differenza degli altri concorrenti.

Le dichiarazioni di Lulù Selassié contro Delia Duran

"Ci meritavamo più io e te di stare nella lista dei papabili finalisti. Io non mi aspetto nulla, però è ridicolo. Certo se fosse finita nei probabili candidati alla finale per un voto di noi gieffini, avrei rosicato ancora di più" ha esordito così Lulù esprimendo con Soleil Sorge il suo disaccordo su Delia Duran probabile finalista al GF Vip 6. "Sono tutti bravi a dirti quanto meriti, ma nel momento del bisogno non è così" ha replicato l'influencer italo-americana spiegando alla principessa etiope di non fidarsi troppo delle parole degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Durante la chiacchierata tra le due, è intervenuta Sophie Codegoni che ha espresso la sua contro Duran, accusandola di non essere una persona sincera: "Io questa verità non la vedo".

L'ex tronista di Uomini e Donne inoltre ha avuto un'accesa discussione con la modella venezuelana classe 1988, accusandola di non portarle rispetto poiché aveva provocato il suo fidanzato Alessandro Basciano con un ballo sensuale.

Delia Duran si confida con Manila Nazzaro al Gf Vip: 'Voglio andare via'

Dopo la diretta del 31 gennaio 2022 del GF Vip 6, Delia Duran si è confidata con Manila Nazzaro, dichiarando di voler abbandonare la casa, poiché stanca di sentirsi presa in giro dal marito Alex Belli riguardo alla sua particolare situazione con Soleil Sorge.

"Voglio andare via di qui, perché la mia vita è fuori. Volevo capire soltanto alcune cose. Queste tre settimane sono state meravigliose. Ho compreso di amarmi e devo essere più forte" ha confidato la modella venezuelana all'amica. Nazzaro ha però incoraggiato Duran a restare in gioco, spiegando che gli inquilini potrebbero allearsi contro di lei: "Non dire a nessuno che vuoi uscire, perché sparleranno di te. Sei stata la preferita contro Soleil ed è un chiaro segnale che devi rimanere".