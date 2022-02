Nuovo spazio con le anticipazioni su Beautiful, la popolare soap opera in onda da oltre vent'anni sulla rete ammiraglia Mediaset. Le trame delle puntate dal 7 al 12 febbraio raccontano che Eric Forrester e Quinn Fuller (Rena Sofer) faranno pace. Thomas, invece, si risveglierà dal coma dopo aver mormorato il nome di Hope Logan (Annika Noelle).

Anticipazioni Beautiful puntate da lunedì 7 a sabato 12 febbraio

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le nuove puntate in programma da lunedì 7 a sabato 12 febbraio in prima visione sui teleschermi di Canale 5 annunciano inediti colpi di scena.

In dettaglio, Liam racconterà a Steffy che Thomas non ha baciato Hope ma bensì un manichino con le sue sembianze. Pertanto, l'uomo apparirà infuriato per un tradimento che non è mai avvenuto. Inoltre, lo Spencer si dimostrerà incapace di tenere il segreto della notte passata con Steffy, tanto da voler raccontare ad Hope la verità su quanto è accaduto.

Dall'altro canto, la madre di Beth implorerà Liam di non farlo, in quanto ha paura delle conseguenze sulla sua storia con Finn e quella con Hope. Tuttavia, lo Spencer accuserà dei fortissimi rimorsi di coscienza, tanto da avvertire Steffy che molto presto racconterà ad Hope di averla tradita.

Eric e Quinn si riconciliano

Nelle puntate 7-12 febbraio di Beautiful, Steffy apparirà allibita dalla decisione presa dall'ex marito, sebbene non voglia parlarne in quanto in ansia per le sorti di suo fratello, attualmente sotto ferri in sala operatoria per un grave problema al cervello.

In ospedale, Ridge sembrerà molto preoccupato per le condizioni di Thomas, tanto da temere che possa riportare conseguenze irrimediabili. Ma ecco che Finn uscirà dalla sala chirurgica, annunciando che l'operazione ha avuto esito positivo.

Nel frattempo, Quinn si recherà a trovare Eric per un confronto. La Fuller, a questo punto, chiederà perdono al marito, ammettendo di aver sbagliato tutto.

Alla fine, Forrester senior riterrà opportuno doversi scusare, tanto che i due si riconcilieranno.

Thomas apre gli occhi mormorando il nome di Hope

Allo stesso tempo, Finn attenderà fiducioso il risveglio di Thomas dopo la grave operazione per rimuovere l'emorragia, derivata dal trauma cranico. Ed ecco che Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) e suo padre Ridge (Thorsten Kaye) si recheranno al capezzale del loro congiunto, che aprirà debolmente gli occhi mormorando il nome di Hope.

Un ritorno alla vita dovuto all'intervento tempestivo e provvidenziale di Logan e Finn.

Insomma, una settimana ricca di colpi di scena per gli amanti della soap opera ambientata in una casa di moda americana.