Le anticipazioni della puntata, che andrà in onda lunedì 21 febbraio, hanno rivelato in anteprima un'importantissima novità. A quanto pare, in quest'episodio, farà ritorno da un viaggio un personaggio molto amato. Purtroppo non ci sono altri dettagli, quindi parte ufficialmente la caccia al nome.

Nel frattempo Franco dovrà fare i conti con le conseguenze di quello che è successo con Katia, e capire come comportarsi con la donna. La situazione molto tesa sarà però alleggerita dal post sbornia di Renato, che terrà impegnato Boschi.

Un posto al sole, puntata del 21 febbraio: qualcuno torna a Palazzo Palladini

Le anticipazioni hanno rivelato, a sorpresa, che lunedì 21 febbraio, farà ritorno a Palazzo Palladini un personaggio molto amato. Al momento vige ancora massimo riserbo attorno a questo nome. L'unico altro indizio fornito è che, lui o lei, rimarrà molto sorpreso dai cambiamenti avvenuti in sua assenza. Il termine viaggio potrebbe far pensare subito a Vittorio o Patrizio, anche se l'esperienza del giovane Del Bue con la soap, per il momento parrebbe giunta al termine. Per quanto riguarda lo chef Giordano risulta possibile un suo rientro lampo, del resto lui era partito all'improvviso senza dare date e troverebbe Alberto e Clara di nuovo vicini.

Esistono però altre ipotesi molto più suggestive.

Un posto al sole: i personaggi del passato che potrebbero tornare

Le anticipazioni rivelano molto poco, ma il termine "personaggio amato" potrebbe essere interpretato come storico. Questo escluderebbe personaggi giovani come Susanna o Beatrice e aprirebbe la strada a numerose teorie.

Soffermandosi sui rientri più possibili, possono essere sicuramente citati Angela e Michele, entrambi potrebbero quindi tornare prima a sorpresa, dando uno scossone alle trame. Difficile, ma non impossibile, che ci sia il ritorno tanto atteso di Arianna. Samanta Piccinetti ha annunciato da mesi il suo rientro ed i tempi potrebbero essere effettivamente maturi.

Per finire sarebbe davvero affascinante rivedere qualcuno che ha fatto la storia di Un posto al sole, come Alessandro Palladini o Anna Boschi. Samuela Sardo ha da poco rilasciato un'intervista in cui ha dispensato parole d'amore per la soap. Non resta che attendere, ma già nelle prossime ore, si potrebbe sapere qualcosa di più.

Upas, anticipazioni febbraio: Franco ripensa a quello che è successo con Katia

Franco (Peppe Zarbo) penserà alle conseguenze della vicinanza fisica ed emotiva con Katia ( Stefania De Francesco). Difficile capire cosa sia successo tra i due, ma l'attenzione però si sposterà su Renato Poggi (Marzio Honorato). L'uomo, dopo avere alzato un po' troppo il gomito assieme a Raffaele (Patrizio Rispo), dovrà fare i conti con i postumi della sbornia e con un incontro inaspettato.