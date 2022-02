Prosegue su Rai 3 la programmazione della Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di iniziato fissato alle ore 20:45. In base dalle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, l'incontro di Cerruti con la persona conosciuta online si concluderà con un nulla di fatto. Inoltre Lara si riavvicinerà a Ferri, il quale ha deciso di conquistare Chiara, mentre Nunzio si troverà in un momento forte crisi personale.

Nunzio e Roberto si scontrano sul posto di lavoro

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 14 febbraio, si celebrerà la festa di San Valentino.

Samuel sarà vicino ad essere felice con Speranza, ma accadrà qualcosa che li metterà contro. Intanto Rossella dovrà far fronte all'indifferenza di Riccardo, mentre Chiara e Nunzio nonostante si amino molto, si troveranno su posizioni non convergenti. Inoltre Ferri dopo che Marina è andata via non credere più nei sentimenti e sfogherà tutta la sua frustrazione contro Lara.

Nell'episodio di martedì 15 febbraio, Nunzio e Roberto saranno alle prese con delusioni amorose e si scontreranno sul posto di lavoro. Nel frattempo Samuel dopo l'inattesa fine del giorno di San Valentino si ritroverà pienamente felice. In tutto questo sarà giunto il giorno dell'appuntamento di Cerruti e non si prevederà per nulla tranquillo.

Il compagno di Katia non ha intenzione di separarsi da lei

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 16 febbraio, Nunzio starà male e sarà orientato sempre di più ad allontanarsi da tutti. Dopo essersi confrontato con la madre si troverà maggiormente in difficoltà. Intanto Lara riuscirà ad avvicinarsi nuovamente a Ferri, approfittando del suo momento di debolezza.

L'uomo invece ha già deciso di conquistare Chiara. Inoltre l'incontro di Cerruti si concluderà senza un nulla di fatto e per il vigile sarà un momento per riflettere su quanto fatto.

Nella puntata di giovedì 17 febbraio, Franco e Nunzio saranno sempre in una fase di litigio costante. Nel frattempo Katia si troverà in estrema difficoltà con il compagno, il quale non ha alcuna intenzione di separarsi da lei.

In tutto questo Rossella si accorgerà che Corrado sta molto più male di quanto lei credesse, mentre Lara proseguirà ad entrare in maniera più profonda nella vita di Ferri.

Per Franco e Raffaele primo giorno da sommelier

In base agli spoiler di venerdì 18 febbraio, Franco e Katia attraverseranno un momento di crisi con i rispettivi fidanzati e questo non farò altri che farli avvicinare. Intanto quanto sta accadendo a Corrado, farà comprendere a Rossella quanto non è giusto farsi coinvolgere in prima persona nei casi che riguardano i propri pazienti. Infine per Renato e Raffaele sarà il loro primo giorno da degustatori di vini.