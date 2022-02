Forse non tutti i fan la conoscono, ma chiunque abbia seguito Un posto al sole sin dal primo episodio sa bene che tutto è iniziato con Anna Boschi. È stata la protagonista della prima grande macrotrama di Upas, attorno alla quale si sono poi dipanate tutte le altre storyline, alcune delle quali ancora oggi in corso.

Samuela Sardo, che le prestava il volto, ha rilasciato un'intervista a TV Soap in cui ha parlato della sua esperienza nella serie di Rai 3 e di quanto abbia influenzato la sua vita. Va detto che, in effetti, i fan ancora oggi la invocano e sperano in un suo ritorno.

Un posto al sole: tutto è iniziato con l'eredità del conte Palladini

Anna Boschi si occupava dell'anziano conte Giacomo, proprietario di Palazzo Palladini, e quest'ultimo alla sua morte decise di lasciare la prestigiosa Terrazza in eredità alla giovane. Come poteva l'uomo aver ceduto l'appartamento più ambito proprio a lei?

La famiglia Palladini, tra cui Alberto, iniziò una battaglia (legale e non) contro la ragazza. In seguito si scoprì che Anna era figlia del conte, e da qui amori, intrighi, colpi di scena si susseguirono fino a giungere alle puntate odierne. Quanto ad Anna, dopo qualche anno si trasferì in Nuova Zelanda assieme ad Alessandro Palladini mettendo fine alla sua saga.

Un posto al sole: Anna Boschi non è più tornata a Napoli

A differenza di altri suoi colleghi celebri, Samuela Sardo non è più tornata nella soap. Nell'universo narrativo di Un posto al sole, Anna Boschi esiste ed è viva e vegeta, ma si è trasferita stabilmente in Nuova Zelanda. La ragazza ha lasciato la gestione della Terrazza a suo fratello Franco, che ancora oggi vi soggiorna e raccoglie le quote di affitto.

In questi anni non si è mai pensato ad un suo recasting né tantomeno ad un suo ritorno.

L'arco narrativo di Anna può dirsi chiuso a tutti gli effetti, e questo personaggio viene a malapena menzionato in rari casi. Considerati i ritorni di Diego e Alberto dopo diversi anni, quello di Anna Boschi non sarebbe di certo un azzardo.

Del resto l'attrice ha parlato del suo passato nella soap, decantandone meraviglie, ma non ha accennato minimamente ad un suo possibile rientro.

Samuela Sardo: 'Sono molto affezionata a Un posto al sole'

L'attrice romana nelle sue dichiarazioni ha lasciato intendere che l'esperienza di Upas le è rimasta nel cuore: "Sono molto affezionata a Un posto al sole - ha affermato - Anna Boschi è stata un bellissimo personaggio. Inizialmente eravamo molto spaventati e non sapevamo nemmeno se saremmo durati più di un mese.

Subito dopo ha aggiunto: "C'è gente che, ancora oggi, mi ferma per strada perché mi riconosce per il ruolo di Anna".