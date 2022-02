Lunedì 14 febbraio andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e le tensioni nella casa non accennano a diminuire. Al di là dell'ingresso di Alex Belli, gli equilibri potrebbero ulteriormente deteriorarsi a causa di alcune dichiarazioni al vetriolo rilasciate da alcuni vipponi

In particolare, Nathaly Caldonazzo ha criticato duramente Davide Silvestri, entrato nella casa a settembre e tra i più apprezzati dal pubblico a casa.

Tutto è cominciato quando Delia Duran nella scorsa puntata ha battuto proprio l'attore milanese al televoto, diventando così la prima finalista del programma.

Una sconfitta che ha fatto storcere il naso a Davide.

Caldonazzo: 'Lo avevo già inquadrato da casa'

Il fastidio di Davide per la scelta del pubblico non è piaciuto a Nathaly Caldonazzo che, durante una conversazione con Manila Nazzaro, ha palesato la sua contrarietà verso il concorrente milanese. La showgirl ha affermato che secondo lei Silvestri non merita la finale del reality-show perché: "Al di là delle pizze e delle imitazioni magari non arriva a casa''.

Caldonazzo ha poi aggiunto che ritiene ingiustificato il malumore di Davide, dicendo: "Onestamente anche meno". L'attrice romana ha poi lasciato intendere che il percorso di Silvestri non le piacesse ancor prima che diventasse una concorrente del GF Vip: "Comunque già l'avevo inquadrato da casa, pensa".

Manila ha provato a difendere Davide, ricordando che in questi mesi si è speso molto per la trasmissione. Inoltre ha evidenziato che Delia è riuscita ad arrivare in finale grazie alla dinamica scatenata al di fuori della casa dal marito Alex Belli.

Caldonazzo ha criticato Davide anche per la sua reazione alla prima nomination

Le parole di distensione di Manila non sono servite a nulla. Nathaly, infatti, ha ricominciato a criticare Davide. In particolare, è finita nel mirino la reazione che l'attore ha avuto quando si è ritrovato per la prima volta in nomination.

In quell'occasione, secondo Caldonazzo, Davide: "Sembrava un pazzo, era arrabbiatissimo, mandava tutti a quel paese".

Una reazione che, secondo la showgirl, è stata eccessiva, e per questo motivo l'ha definita "un delirio".

Chissà se durante la prossima puntata del GF Vip il conduttore Alfonso Signorini sceglierà o meno di mandare in onda queste dichiarazioni per far sapere a Davide ciò che pensa di lui Nathaly. Quest'ultima, nel frattempo, continua ad essere criticata da Katia Ricciarelli, con la quale i rapporti sono stati complicati fin da subito.