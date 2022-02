Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 21 al 25 febbraio, verrà dato ampio spazio al legame tra Katia e Franco. Quest'ultimo rimuginerà su quanto accaduto con la donna, ma in seguito noterà qualcosa di molto sospetto. Le anticipazioni rivelano, infatti, che Boschi inizierà a indagare sulla mamma di Nunzio e sul suo compagno.

Nel frattempo Patrizio Giordano tornerà a Napoli e si renderà conto che molte cose sono cambiate mentre, in una storyline dai toni decisamente più leggeri, verrà approfondito il rapporto tra Renato e Giuditta.

Un posto al sole, anticipazioni dal 21 al 25 febbraio: Franco pensa al suo rapporto con Katia

Franco (Peppe Zarbo) inizierà a pensare con insistenza a quanto accaduto tra lui e Katia (Stefania De Francesco). Le anticipazioni non rivelano cosa sia successo di preciso, ma sottolineano che i due si sono avvicinati intimamente. Difficile capire fin dove si siano spinti in assenza di Angela, ma sta di fatto che l'uomo ne resterà profondamente turbato. Boschi penserà a come affrontare lo spinoso argomento con la sua ex, ma verrà però distratto da suo suocero Renato (Marzio Honorato), alle prese con i postumi di una brutta sbornia.

Upas, trame 21-25 febbraio: Franco sospetta di Katia e del suo compagno

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Franco ascolterà alcune aneddoti di Katia e il suo compagno Giovanni (Alessandro Gruttadauria). A causa di alcuni dettagli Boschi inizierà a sospettare anche della sua ex. Purtroppo non vengono svelati altri dettagli, difficile capire cosa nasconda questa coppia, ma la sensazione è che possa trattarsi di qualcosa di poco lecito.

Un posto al sole, puntate fino al 25 febbraio: Patrizio vuole lasciare Napoli

Rientrato a Napoli dal suo viaggio in Spagna, Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si renderà conto che, nonostante sia passato poco tempo, per lui sono cambiate molte cose. Il ragazzo inizierà a interrogarsi seriamente sul suo futuro e valuterà se gli convenga restare a Napoli, come chef del Vulcano, o se ripartire e fare una nuova esperienza in un ristorante di Barcellona.

Ci sarà spazio anche per una storyline molto leggera grazie a Renato e Raffaele (Patrizio Rispo). I due dovranno fare i conti con i postumi di una sbronza, ma lo faranno in modo molto diverso. Se Giordano avrà solo mal di testa, le cose per Poggi sembreranno molto più complicate. A quanto pare l'uomo, annebbiato dall'alcol, potrebbe aver fatto qualcosa con Giuditta (Patrizia Salerno) che adesso ha rimosso. Ma cosa potrebbe essere mai successo tra i due?