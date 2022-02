Domenica 13 febbraio al GFVip c'è stato un chiarimento tra Soleil Sorge e Nathaly Caldonazzo. A tal proposito la 27enne italo-americana è tornata a parlare del rapporto avuto con Alex Belli. La gieffina ha confidato che non avrebbe mai accettato di frequentare l'ex attore di Centrovetrine lontano dai riflettori. Il motivo? Soleil non condivide le stesse idee di Alex.

La rivelazione di Sorge

Parlando dell'amicizia speciale con Alex Belli, Soleil ha ammesso che nell'ultimo periodo era infatuata. Nel vedere gli atteggiamenti ambigui di Belli, la 27enne ha dato adito a una reazione negativa: "C'è stata la scena del trolley".

Come spiegato dalla gieffina, in quel momento ha sofferto e pianto per la piega che stava prendendo il loro rapporto.

Sebbene Sorge abbia ammesso di essere rimasta ferita dall'ex coinquilino, al tempo stesso ha spiegato di non avere mai pensato di avere una storia con Alex. La diretta interessata ha rivelato di avere sempre ragionato in modo razionale: "Lui fuori aveva una moglie". A quel punto l'influencer si è lasciata andare a una confidenza su Belli: "Se avesse fatto una scelta verso di me? Non ci stavo..."

Soleil avrebbe dato un due di picche a Belli

Nella chiacchierata con Caldonazzo, Soleil ha spiegato che Alex Belli non è il suo tipo di uomo ideale. Ma non solo, la gieffina ha rivelato di non vedere le cose allo stesso modo del 38enne.

Sorge ha confidato che in passato ha avuto una storia con un uomo simile ad Alex. Nel momento in cui Soleil ha imparato ad amare se stessa, non sarebbe mai ricaduta negli errori del passato. In merito a Belli, la diretta interessata ha sostenuto di non avere alcuna fiducia in Alex: "Un uomo che ha determinati atteggiamenti non mi ispira fiducia".

Infine, la gieffina ha menzionato il suo ipotetico fidanzato: "Ha molta più integrità".

Caldonazzo chiede scusa alla coinquilina

Dopo essere stata consigliata da Delia Duran ad avere un chiarimento con Soleil, Caldonazzo ha preso la palla al balzo. Domenica 13 febbraio, la showgirl ne ha approfittato per fare un massaggio rilassante alla coinquilina.

A quel punto la 52enne si è detta dispiaciuta per i giudizi espressi a caldo su Soleil: "Ho subito una cosa come quella di Delia". Per questo motivo la showgirl non ha esitato a stare dalla parte della "persona lesa".

Nonostante Nathaly abbia chiesto scusa alla coinquilina, ha confidato di non avere gradito il modo in cui Soleil ha continuato ad attaccare la modella sudamericana: "Continuavi ad attaccarla e dirle che ha solo due neuroni". Infine, la diretta interessata ha fatto presente di non essere mai stata disturbata dall'amicizia speciale instaurata da Soleil con Alex.