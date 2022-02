Una Vita va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:10 e il sabato alle ore 14:40 su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le trame spagnole della fiction daily ideata da Aurora Guerra per il mese di marzo raccontano che Genoveva e Natalia otterranno l'appoggio dell'ambasciata italiana, mentre Aurelio sarà più che mai intenzionato a fare affari con loro. Lolita, intanto, risponderà bene alla cura sperimentale, nel frattempo in Europa scoppierà la guerra e Salmeron sarà preoccupata per Felipe. Marcos, infine, scoprirà com'è morta Felicia, mentre Anabel verrà a conoscenza della relazione clandestina tra il padre e la domestica Soledad.

Natalia e Genoveva otterranno l'appoggio dell'ambasciata italiana

Le anticipazioni iberiche della soap opera per il mese di marzo rivelano che Genoveva e Natalia, oramai diventate complici, riusciranno ad ottenere l'appoggio dell'ambasciata italiana. Aurelio, quindi, sarà più che mai voglioso di entrare in affari con la sorella e la dark lady.

Quesada, però, non sarà a conoscenza di essere ancora in competizione con Felipe.

La cura sperimentale di Antonito, intanto, darà i suoi frutti e le condizioni di salute di Lolita parranno migliorare sempre più. Tali farmaci avranno un rovescio della medaglia: da una parte miglioreranno lo stato di salute di Casado ma dall'altra parte la donna dimenticherà gli ultimi accadimenti della sua vita.

A causa di ciò, non sarà ben chiaro se Lolita avrà perdonato Antonito per averlo sorpreso in procinto di tradirla oppure la donna non ricorda affatto la vicenda.

In Europa scoppierà la guerra e Genoveva sarà preoccupata per Felipe

Le trame spagnole di Acacias 38 per il mese di marzo anticipano che in Europa scoppierà la guerra, notizia che terrà col fiato sospeso l'intero quartiere.

Anche Genoveva non prenderà a cuor leggero il nascere del conflitto bellico, specialmente perché Felipe si trova in quel di Vienna e sarà preoccupata per la sua incolumità.

Il rapporto dell'autopsia di Felicia, successivamente, confermerà ogni sospetto di Marcos. Pasamar senior è stata uccisa dalla domestica di Bacigalupe, ovvero Soledad.

Anabel verrà a conoscenza della storia tra il padre e Soledad

Gli spoiler iberici di Una vita per il mese di marzo svelano che Marcos proverà a nascondere in ogni modo la sua relazione clandestina con Soledad. Tale storia tra l'inserviente e il signor Bacigalupe, però, verrà scoperta da Anabel, la quale caccerà impulsivamente la domestica dall'appartamento.

Anabel, infine, tenterà di riavvicinarsi ad Aurelio, mentre quest'ultimo comincerà un flirt con Genoveva.