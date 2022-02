Sophie Codegoni non avrebbe pagato il suo stylist Matteo Evandro. Questo è ciò che afferma il settimanale Chi nel suo ultimo numero in edicola, dove si legge, nella rubrica Pillole di Gossip, che la gieffina ed ex volto di Uomini e Donne, avrebbe ancora un conto da saldare con il professionista che le avrebbe mandato per mesi gli outfit nella Casa di Cinecittà, senza però essere pagato.

La rivelazione del settimanale di Alfonso Signorini su Sophie Codegoni

Sull'ultimo numero in edicola del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini si legge che Matteo Evandro sarebbe furioso con la concorrente del GF Vip Sophie.

Perché? Il motivo, come riporta il magazine, sarebbe dovuto ad un mancato pagamento da parte di Sophie Codegoni.

Lo stylist lamenterebbe di aver fatto recapitare gli outfit che la gieffina ha indossato per mesi all'interno della Casa di Cinecittà, ma di averla vestita anche prima del suo ingresso nel reality. Ma Sophie sembra si sia ''dimenticata'' di saldare questo servizio allo stylist.

La decisione di interrompere la collaborazione sarebbe stata quindi una conseguenza naturale di tali inadempienze.

Lo stilista Matteo Evandro avrebbe lasciato Sophie ma continua a vestire Soleil Sorge

La possibile rottura tra Evandro e la Codegoni sembra trovare conferma nelle ultime azioni fatte dal celebre stylist sui social.

Sul suo profilo Instagram, che conta già 173mila follower, Matteo Evandro ha nelle ultime ore pubblicato delle stories dove non si fa più menzione di Sophie Codegoni.

Al contrario, invece, appare l'altra protagonista del GF Vip, Soleil Sorge. Quest'ultima proprio nella puntata di lunedì 21 febbraio ha sfoggiato un outfit molto particolare spiegato proprio da Evandro.

Come precisato dallo stylist, l'influencer italo-americana ha indossato un completo dal colore molto appariscente firmato da una nota casa di moda. Ad abbellire il tutto degli accessori e delle scarpe molto particolari ed eleganti.

Sophie Codegoni: look sempre diversi per ogni puntata del GF Vip

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio la più lunga della storia del reality.

Un primato che però ha portato anche i vipponi a fare i conti con gli outfit da indossare nelle tante puntate.

Sophie Codegoni e gli altri gieffini, puntata dopo puntata, sfoggiano sempre degli outfit sofisticati e nuovi, ma com'è possibile questo continuo cambio look? A spiegarlo è stato in passato proprio Matteo Evandro, già curatore dei look di Giulia Salemi.

Non tutti gli abiti infatti sono all'interno della Casa, ma arrivano di settimana in settimana. Anche perché non si possono fare previsioni su quanto tempo rimarranno in gioco i vip che seguono. Ci sono troppe incognite nello scegliere con così largo anticipo i look.

E prima di farli entrare a Cinecittà, gli abiti e gli accessori di Sophie, così come quelli degli altri vip, vengono accuratamente controllati e ispezionati. Insomma, nulla è mai lasciato al caso nella Casa del Grande Fratello Vip.