Si avvicina il finale di sempre di 'Una vita' e le anticipazioni spagnole della soap opera in onda su Canale 5, rivelano che ci saranno dei risvolti clamorosi legati al personaggio di Natalia. La donna, infatti, si ritroverà nel mirino del crudele e spietato Marcos, il quale dimostrerà di essere disposto davvero a tutto pur di riuscire ad avere la meglio e, proprio per questo motivo, commissionerà l'omicidio della donna, che sarà in serio pericolo di morte.

Anticipazioni spagnole 'Una Vita' sul finale: Marcos vuole vendicarsi di Natalia

Nel dettaglio, le anticipazioni spagnole del finale di 'Una Vita' rivelano che il rapporto tra Marcos e Natalia subirà una piega del tutto inaspettata.

L'uomo perderà il controllo della situazione nel momento in cui convincerà del fatto che Natalia sia la vera responsabile della morte di Felicia e quindi che sia stata lei ad uccidere la sua amata.

Da quel momento in poi, Marcos apparirà spietato, crudele e disinibito nei confronti della donna, al punto da commissionare la sua morte, senza farsi scrupoli. Di conseguenza, Marcos si metterà al lavoro per far sì che la sua vendetta vada a buon fine e che venga fatta giustizia per la sua Felicia.

Natalia rischia la morte per colpa di Marcos: trame spagnole Una Vita

Le anticipazioni spagnole di 'Una Vita' rivelano che Marcos porterà a compimento il suo piano, nel momento in cui incaricherà per davvero una persona di uccidere Natalia.

La donna, a sua insaputa, si ritroverà vittima dell'aggressione di un malintenzionato che avrà come obiettivo quello di ammazzarla.

Una situazione decisamente preoccupante per Natalia che, mai come in quel momento, si ritroverà in serio pericolo. Immediato l'intervento di Felipe che sarà colui che avrà modo di arrivare sul posto in cui si verificherà l'aggressione ai danni di Natalia.

Quali saranno le conseguenze di questa situazione che è stata commissionata da Marcos? Felipe riuscirà ad evitare il peggio oppure si assisterà alla morte di Natalia nel finale di sempre della soap opera spagnola in onda su Canale 5?

Genoveva vuole vendicarsi di Felipe: anticipazioni spagnole 'Una Vita'

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni di 'Una Vita' rivelano che ci saranno anche dei nuovi risvolti legati alle vicende della coppia composta da Felipe e Genoveva.

Il clima tra i due continuerà ad essere infuocato e, nei loro sporadici incontri, Felipe non perderà mai occasione per ribadire alla donna che la considera la vera responsabile della morte di Marcia.

Un disprezzo che, col passare dei giorni, comincerà ad essere a dir poco insopportabile per Genoveva, al punto che la donna metterà a punto un nuovo piano diabolico per vendicarsi definitivamente di Felipe e sbarazzarsi di lui.