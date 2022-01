Al Grande Fratello Vip in queste ultime ore Soleil Sorge ha vissuto un nuovo momento di profonda crisi. Dopo essere stata al centro dell'attenzione della puntata del 21 gennaio, prima per il triangolo che si è formato con Alex e Delia e successivamente anche per il rapporto in crisi con Manila Nazzaro, l'ex protagonista di Uomini e donne ha avuto un momento di debolezza. Soleil, sfogandosi con Katia, ha ammesso di voler abbandonare il programma e tornare di nuovo alla sua vita di sempre.

Soleil Sorge in forte crisi dopo la puntata del GF Vip 6

Nel dettaglio dopo la puntata serale del GF Vip, Soleil Sorge ha vissuto un momento di grande crisi e di debolezza.

La ragazza dopo l'ennesimo confronto con Alex Belli, le tensioni con Delia Duran e lo scontro anche con la sua amica Manila Nazzaro, si è chiusa in se stessa, tanto da isolarsi in piscina e rifiutando di parlare con gli altri.

Soleil è scoppiata in lacrime, delusa e amareggiata da tutta questa situazione e pochi minuti dopo è stata raggiunta da Katia Ricciarelli e da Sophie Codegoni.

Durante il suo sfogo ha spiazzato la cantante lirica, ammettendo di essere stufa di questa situazione che si è venuta a creare nella casa del GF Vip, tanto da pensare di voler abbandonare definitivamente il programma e quindi di mettere la parola fine alla sua esperienza all'interno del reality show Mediaset.

Soleil pronta ad abbandonare il cast del Grande Fratello Vip 6

"Da quando sono qui dentro, mi son vista solo gettare me... addosso dalle persone e godere quando stavo male. E se li fa stare bene questo, mi dispiace per loro" ha sentenziato Soleil in lacrime, delusa dal fatto che i suoi compagni di gioco quasi provino felicità nel vederla soffrire e in crisi.

"Per quello preferisco uscire e vivere la mia vita con persone che non hanno questa roba qui" ha ammesso Soleil, confermando la volontà di voler abbandonare in anticipo il cast di questa sesta edizione del reality show.

Immediata la reazione di Katia, che nel momento in cui ha ascoltato lo sfogo di Soleil è subito intervenuta ed ha cercato di farla ragionare per farle cambiare idea.

Katia Ricciarelli punzecchia Soleil dopo la crisi al GF Vip

"Sei una ragazza seria, prendi un impegno, viene qui dentro e lo devi rispettare" ha sentenziato Katia, che ha così provato a distogliere Soleil dall'idea di abbandonare il programma condotto da Alfonso Signorini.

Quale sarà a questo punto la decisione ultima di Soleil? Resterà in casa nonostante i dissapori con la maggior parte dei concorrenti? La risposta nelle prossime giornate.