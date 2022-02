Grandi stravolgimenti in quel di Acacias, come raccontano le nuove anticipazioni di Una vita. Ora a casa Palacios regnano la paura e la disperazione. Lolita versa in condizioni di salute pessime e si sta rendendo conto che i suoi giorni stanno per finire. Disperata, affiderà a Natalia la cura della sua famiglia quando lei non ci sarà più. Antonito, però, non si arrenderà e riuscirà a mettersi in contatto con Ramos, un luminare della medicina disposto a dare una speranza, seppur flebile, alla moglie. Nel frattempo Anabel continuerà a stare ben lontana da Miguel.

Aurelio invece stringerà sempre di più la presa con Genoveva, tanto da entrare in affari con lei, ovviamente non a fin di bene. Nei prossimi episodi ci sarà poi un lieto e inaspettato ritorno.

Una Vita, Lolita muore? Le anticipazioni

Non sarà facile per Antonito sopportare la vista di Lolita sofferente e in punto di morte. Il dottor Ramos la prenderà in cura, sperando di salvarla.

Così Lolita di sottoporrà al trattamento sperimentale, unica speranza per poter sopravvivere. A dispetto di ogni previsione, la coraggiosa Casado comincerà lentamente a riprendersi.

Una volta guarita del tutto, Lolita si riappacificherà con Antonito, ma dovrà fare i conti con un'altra amara notizia: il marito deve partire per una missione in Africa.

Antonito lascia la famiglia

Nelle prossime puntate di Una Vita, Lolita guarirà completamente e tornerà a casa dal marito e dal piccolo Moncho. Peccato che Antonito le comunichi di dover partire al più presto.

Nonostante le resistenze della povera Casado, Antonito darà l'addio alla sua famiglia e partirà per l'Africa, incaricato di portare a termine una missione molto importante per il Paese.

Nel frattempo Miguel proverà a riavvicinarsi ad Anabel, ma la giovane non avrà alcuna intenzione di tornare sui suoi passi. A renderla nervosa anche la scoperta della relazione tra suo padre Marcos e Soledad, che la farà infuriare non poco.

Il retroscena di Marcelina, anticipazioni di Una Vita

Ci saranno anche altre novità nelle prossime puntate di Una Vita.

L'avvocato Alvarez Hermoso tornerà nel quartierino dopo un altro salto temporale, anche se dovrà affrontare nuovi guai per via di Fatima, che coglierà il momento giusto per truffare Felipe.

Intanto Marcelina inizierà a chiedere insistentemente delle informazioni su Jacinto e Indalecia, avendo il sospetto che tra i due sia accaduto qualcosa. Ma ecco il colpo di scena: durante un litigio tra Marcelina e Indalecia, il cugino rivela che Marcelina aveva una relazione con il sacrestano del paese. I presenti resteranno senza parole e Jacinto non saprà a chi credere.

Mentre Marcelina tenterà di trovare qualche giustificazione, Miguel chiederà dove si trovi Roberto, scomparso nel nulla; sua nonna, però, non farà altro che tenerlo buono con l'ennesima bugia.