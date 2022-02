Le nuove anticipazioni delle puntate italiane di Una vita si concentrano sulla complicata situazione famigliare dei Palacios, che da un po' di tempo a questa parte sembrano essere perseguitati dal karma negativo. Lolita sta molto male e Antonito prega che si possa salvare, ma le speranze sono pochissime. Solo il dottor Ramos può tentare di intervenire in extremis per strapparla alla morte. E così, Antonito non avrà altra soluzione se non quella di vedere la moglie in condizioni disperate in ospedale, mentre prega che la cura faccia effetto. Non sempre ad Acacias si assiste a tragedie: gli spoiler di Una Vita svelano infatti che Lolita inizierà lentamente a migliorare risvegliandosi dopo tre giorni di coma e che manifesterà anche un certo appetito.

Antonito ne sarò estasiato, ma ha dimenticato un piccolo particolare: il sui tradimento con Natalia. A quel punto, la furba Casado avrà un'idea per vendicarsi. Questi momenti di felicità dureranno però pochissimo, perché il giovane Palacios riceverà un telegramma nel quale gli si chiede di trasferirsi in Marocco, interrompendo per precauzione ogni rapporto con la sua famiglia. E così, Antonito riunirà Lolita, Ramon e Carmen per dare loro l'addio.

Una Vita anticipazioni puntate italiane: Lolita stipula un contratto d'amore

Nelle prossime puntate di Una Vita, Lolita afferma di essere pronta alla morte, ormai rassegnata al suo triste e inevitabile destino. Proprio in quel momento, il dottor Ramos le comunica che la inserirà nel suo trattamento sperimentale, l'unica possibilità di salvezza.

A dispetto di ogni previsione, le condizioni di Lolita miglioreranno rapidamente e, dopo una lunga convalescenza, tornerà nella sua casa. Qui c'è Antonito, che ha perdonato per il suo tradimento con Natalia. Perdonare non vuol dire dimenticare: Casado, per farla pagare al marito, lo obbligherà ad adempiere una lunga lista di desideri scritti su un contratto da lei redatto personalmente.

Il responsabile innamoratissimo Antonito non si sottrarrà ai compiti e i vicini si interrogheranno sul suo strano comportamento.

Antonito deve dare l'addio alla sua famiglia, anticipazioni di Una Vita

Lolita perdonerà Antonito, ma una nuova notizia turberà i Palacios: un telegramma informerà Antonito che è tenuto a recarsi nel protettorato marocchino in una commissione parlamentare.

Anche se si tratta di un compito importante per la sicurezza del Paese, Lolita è categoricamente contraria.

Solo dopo la partenza di Antonito, Ramon dirà tutta la verità a Lolita: il marito dovrà restare in Africa per un tempo indefinito, cosa che farà sprofondare la povera Casado nella disperazione.