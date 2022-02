Proseguono le avventure dei vicini di Acacias nella soap Una vita. Le anticipazioni delle nuove puntate raccontano gli sviluppi della drammatica situazione di Lolita, affetta da una malattia molto seria che non le lascerà scampo. Ramon e Carmen le stanno nascondendo la verità, sperando così di alleviare il suo già insopportabile dolore. Antonito è disperato, non sa cosa fare per sua moglie e in più si sente in colpa per il tradimento con Natalia. Tuttavia, non si arrenderà e cercherà un medico disposto a prendere in cura la moglie e darle una speranza.

L'unica salvezza è riposta in Ramon, un luminare che ha anche vinto il Premio Nobel per la Medicina. Nel frattempo, Susana si metterà in contatto con Armando, ma riceverà una sgradita sorpresa.

Anticipazioni di Una vita: Armando ha mentito a Susana

Nelle prossime puntate di Una vita, Susana cercherà di mettersi in contatto con Armando, a Parigi per lavoro. Peccato che all'hotel dove ha detto di soggiornare non vi sia alcuna prenotazione a suo nome.

La povera Susana sarà molto preoccupata e, dato che in Europa è scoppiata la guerra, temerà che al marito sia successo qualcosa di grave. La verità però è inimmaginabile.

Qualche giorno dopo, i vicini leggeranno sul periodico un trafiletto nel quale compare un articolo dedicato alle nozze di Armando con una bellissima principessa prussiana.

Susana lo verrà a sapere subito, nonostante Rosina tenti di nasconderle la verità.

Lolita inizia un trattamento sperimentale nelle nuove puntate di Una vita

Nel mentre, Antonito sarà riuscito a convincere il dottor Ramón y Cajal a prendere in cura Lolita. Il medico non gli darà molte speranze, ma tenterà comunque il tutto e per tutto somministrando la medicina sperimentale alla povera Lolita.

I Palacios soffrono in preda all'angoscia mentre Lolita continua sprofonda in uno stato di coma. Antonito, Ramon e Carmen pregano per lei, temendo il peggio.

Come svelano le nuove anticipazioni di Una vita, Antonito inizierà a perdere la pazienza quando non noterà alcun miglioramento e comincerà a credere che la moglie sia condannata alla morte.

A quel punto, il dottor Ramon darà una seconda dose della medicina alla sfortunata paziente.

Intanto, Miguel non perderà le speranza di riconquistare Anabel, ma si infurierà quando noterà una certa complicità tra lei e Aurelio che, nello stesso tempo, verrà sempre più pressato dall'insistente vicinanza di Genoveva, che pare avere le idee molto chiare in merito al suo futuro con l'inquietante Quesada. Marcos, infine, proseguirà la sua storia con Soledad, non immaginando che la domestica sia implicata nella morte della sua adorata Felicia.