Innumerevoli novità saranno protagoniste delle puntate di Una vita trasmesse dal 21 al 26 febbraio sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera annunciano che Susana sarà preoccupata per l'incolumità di Armando Caballero. Miguel Olmedo, invece, si scontrerà con Aurelio Quesada.

Una vita, puntate 21-26 febbraio: Susana teme per l'incolumità di Armando

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate trasmesse dal 21 al 26 febbraio sui teleschermi italiani rivelano che le spie informeranno Genoveva che Felipe è riuscito a ricongiungersi con suo figlio Tano in Austria.

Bellita, invece, disapproverà l'idea del marito di pubblicare il lancio del suo nuovo disco suoi giornali. A tal proposito, l'edizione della sera annuncerà l'entrata in guerra dell'Europa. Una notizia che commuoverà tutto il quartiere, mentre Susana temerà per l'incolumità di Armando.

Ramon y Cajal, intanto, informerà Antonito dell'esistenza di una cura sperimentale, finora adoperata con successo negli animali. Lolita, a questo punto, accetterà di fare da cavia nonostante l'iniziale titubanza.

Bellita apparirà sempre più nervosa per l'imminente lancio del disco alla stampa. Infine Genoveva avrà paura che sia successo qualcosa di grave a Felipe, visto l'assenza di sue notizie da Vienna.

Genoveva rinuncia a uccidere Felipe e Tano

Nelle puntate di Una vita fino al 26 febbraio, Aurelio si vanterà di essere diventato un confidente di Genoveva. In seguito, il messicano cercherà un nuovo approccio con Anabel, che però verrà respinto con estrema fermezza. Ramon y Cajal, invece, darà il farmaco a Lolita mentre Soledad si mostrerà seccata per il comportamento di Marcos in pubblico.

Al Nuovo Secolo XX, invece, ferveranno i preparativi per l'imminente riapertura mentre Susana scoprirà che Armando non alloggia nell'albergo da lui indicato. Pertanto, l'ex sarta temerà che suo marito sia rimasto coinvolto in qualcosa di grave. Genoveva, intanto, spedirà un telegramma ad un suo complice per informarlo di non uccidere Felipe e Tano.

Inoltre, la darklady continuerà a manipolare Natalia e Aurelio.

Aurelio minacciato da Miguel

Jacinto scoprirà da padre Hilario che la reliquia di una santa non è altro che un osso di un animale. Per questo motivo, il sacerdote gli annuncerà che potrebbe finire in grossi guai come la scomunica per eresia. La famiglia Palacios, invece, perderà la speranza visto il mancato miglioramento delle condizioni di salute di Lolita.

José Miguel, intanto, convincerà Bellita a pubblicare una raccolta dei suoi più grandi successi. La cantante, a questo punto, accetterà il consiglio del consorte, nonostante l'iniziale scetticismo.

Aurelio cercherà di convincere Anabel della sua innocenza circa l'assassinio di Carlos.

Più tardi, il messicano verrà minacciato da Miguel per via dei suoi continui approcci verso la sua fidanzata. Infine Servante noterà una fotografia tra un duca cecoslovacco identico ad Armando e una principessa prussiana.