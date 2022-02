Si vivranno momenti di grande paura nel corso delle nuove puntate di Una vita, in onda nelle prossime settimane sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna rivelano che Lolita Casado (Rebeca Alemany) temerà che sia successo qualcosa di grave ad Antonito Palacios (Alvaro Quintana), quando verrà dato per disperso in missione.

Una vita: Antonito deve partire per il Marocco

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse a breve su Canale 5, annunciano che la famiglia Palacios passerà dei brutti momenti a causa di Antonito.

Tutto inizierà quando Lolita inizierà una cura sperimentale capace di salvarla da morte certa. Infatti il premio Nobel Ramon y Cajal le somministrerà la prima terapia, che però non darà i risultati sperati. Tuttavia il luminare non si darà per vinto, tanto da somministrarle la seconda dose della terapia. Sarà in questo modo che Lolita riaprirà miracolosamente gli occhi, facendo tirare un sospiro di sollievo alla famiglia. Antonito, a questo punto, cercherà di riconquistare il cuore di Casado, che alla fine otterrà il suo perdono.

Dopodiché Antonito annuncerà di dover partire per il Marocco. All'inizio Lolita apparirà contraria alla partenza del marito, ma poi cambiare idea grazie all'aiuto di Susana.

Solo in un secondo momento Ramon informerà la nuora che il loro congiunto è partito per una missione di vitale importanza per la Spagna.

Lolita preoccupata per la scomparsa del marito

Nelle puntate spagnole di Una vita, Lolita apparirà molto preoccupata per la guerra in corso in Europa, tanto da temere guai peggiori per il marito.

Infatti Antonito scomparirà nel nulla e non ritornerà alla base dalla sua missione in Africa.

Casado, a questo punto, inizierà a temere che il suo sposo sia scomparso e per questo in famiglia si respirerà un'aria molto tesa. Inoltre giungerà la notizia che un diplomatico è rimasto gravemente coinvolto in un incidente. Fortunatamente scopriranno che il deputato non è Antonito, sebbene di lui non ci siano notizie.

Una situazione che genererà una crescente preoccupazione tra i familiari rimasti ad Acacias 38.

Il giovane Palacios torna in Spagna ma è cambiato

Più tardi arriverà il colpo di scena: Antonito farà il suo ritorno in Spagna e potrà riabbracciare tutti i componenti della sua famiglia. Il viaggio in Africa lascerà dei segni indelebili nel cuore del giovane Palacios, che apparirà profondamente cambiato.

Insomma, la famiglia Palacios continuerà a essere al centro delle vicende ambientate ad Acacias 38.