Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda settimana prossima su Canale 5, da lunedì 28 febbraio a sabato 5 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Aurelio vorrà convincere Anabel di non aver ucciso Carlos Armijo in Messico. Nel mentre, Miguel si dimetterà da avvocato della Bacigalupe-Quesada.

Intanto, Genoveva riceverà nuove notizie da Cuevas riguardo Felipe e suo figlio Tano. Infine, ad Acacias 38 tutti verranno a sapere che Armando avrà sposato un'altra donna.

Nel frattempo, Ramón y Cajal dirà ad Antonito che sua moglie Lolita sarà guarita.

Genoveva riceverà nuovamente aggiornamenti da Cuevas, riguardo Felipe e Tano

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, Aurelio vorrà convincere Anabel di non essere stato lui ad uccidere Carlos Armijo in Messico. Nonostante ciò, la donna reagirà molto male e crederà che l'uomo stia mentendo.

Nel frattempo, Miguel deciderà di affrontare il fratello di Natalia, riguardo agli approcci che l'uomo continua ad avere nei confronti della sua fidanzata. Alla fine, tra i due la tensione crescerà notevolmente. Subito dopo, Olmedo si precipiterà da Marcos e rassegnerà le dimissioni dalla società Bacigalupe-Quesada.

Intanto, Genoveva Salmeron dopo diverso tempo riceverà nuovamente le notizie da Cuevas inerenti a Felipe e Tano in Austria. L'uomo oltre a dare informazioni alla darkl lady di Acacias 38, vorrà anche sapere in che modo dovrà agire con l'Alvarez Hermoso e il figlio. Salmeron però dirà al criminale di limitarsi ad osservare padre e figlio perché ci sarà tempo per attuare una vendetta nei loro confronti.

Lolita sarà guarita dalla sua malattia

Successivamente, Marcos rifiuterà le dimissioni del giovane avvocato. Allo stesso tempo però, Bacigalupe tornerà sui suoi passi, riguardo la richiesta di licenziamento inoltrata da Miguel, su suggerimento di Soledad.

Le sorprese però non finiranno qui, in quanto ad Acacias 38 tramite un articolo di giornale tutti avranno modo di vedere la foto in cui Armando sarà convolato a nozze con un'altra donna.

Intanto, Antonito sarà molto triste perché la terapia non starà funzionando e crederà che sua moglie Lolita stia per morire. Poco dopo però, Lolita si risveglierà e il medico gli comunicherà che sarà guarita.

Infine, Miguel e Anabel litigheranno di nuovo e ciò porterà quasi sicuramente alla fine della loro storia d'amore. Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva delle nuove puntate della soap opera spagnola per scoprire ulteriori novità sulle vicende dei protagonisti.