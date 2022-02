Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 21 a sabato 26 febbraio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Genoveva scoprirà tramite Cuevas che Felipe sarà arrivato in Austria da suo figlio Tano. Nel mentre, in Europa scoppierà la guerra e tutti gli abitanti di Acacias 38 saranno molto preoccupati, tra cui soprattutto Susana che temerà per la vita di Armando.

Intanto, il medico Santiago Ramon y Cajal comunicherà ad Antonito che esiste una cura sperimentale che potrebbe salvare la vita di Lolita.

Quest'ultima in un primo momento rifiuterà di sottoporsi al trattamento sperimentale, ma poi alla fine accetterà.

Lolita inizierà una cura sperimentale

Nelle puntate in onda settimana prossima, Genoveva scoprirà tramite le sue spie che Felipe sarà arrivato in Austria dal figlio. Nel mentre, su tutti i giornali uscirà la notizia che Bellita lancerà un nuovo disco. Inizialmente la cantante sarà furiosa con Josè Miguel per non averla consultata, ma poi vedrà l’entusiasmo di tutti i vicini, cambierà idea e chiederà scusa al marito.

Invece, l’edizione serale del giornale comunicherà che sarà scoppiata la guerra in Europa. Quest'ultima notizia spaventerà Acacias 38 e Susana che temerà per la vita di Armando.

Nel frattempo, Santiago Ramon y Cajal informerà Antonito dell’esistenza di una cura sperimentale per salvare la vita a Lolita. Quest'ultima in un primo momento sarà contraria, ma poi acconsentirà di sottoporsi alla terapia.

Genoveva dirà a Cuevas di non uccidere Felipe e Tano

Poco dopo, Genoveva non riceverà più aggiornamenti da Cuevas e temerà che sia successo qualcosa a Felipe.

Il medico somministrerà la cura sperimentale a Lolita, ma solo con il tempo si vedrà se farà effetto. Intanto, al ristorante continueranno i preparativi per l'imminente riapertura. Poi però, Susana scoprirà che Armando non si troverà nell'hotel di Parigi indicato nell'ultimo telegramma e si preoccuperà non poco.

Invece Salmeron scriverà un telegramma a Cuevas, in quanto gli vorrà dire di non uccidere Felipe e Tano, almeno per il momento.

Allo stesso tempo, la dark lady continuerà a manipolare Natalia e Aurelio per tenerseli come alleati.

Nel frattempo, Lolita non migliorerà e la famiglia Palacios inizierà a perdere la speranza. Il medico però non demorderà e dirà ai familiari della donna che dovrà somministrare un'altra dose di farmaco. Nonostante ciò, Don Santiago non si sbilancerà sugli effetti e non farà previsioni.

Infine, Servante leggerà sul giornale la notizia del matrimonio tra un duca cecoslovacco e una principessa prussiana, ma lo sposo ritratto nella fotografia sarà identico a don Armando.