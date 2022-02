Nella soap opera Una vita, prossimamente Aurelio e Natalia riusciranno a mettere uno contro l'altra, Anabel e il padre Marcos. Quest'ultimo arriverà prima a segregare la figlia in casa e poi deciderà di rinchiuderla in convento. Tutto ciò per cercare di tenerla il più lontano possibile dalle grinfie di Aurelio.

Anabel si riavvicina a Aurelio, Marcos furioso

I fratelli Quesada nelle prossime puntate di Una vita, riusciranno a destabilizzare la serenità familiare dei Bacigalupe. Natalia e Aurelio riusciranno a rovinare la vita di Marcos usando per i loro loschi scopi proprio la giovane Anabel.

La ragazza pian piano si riavvicinerà ad Aurelio, cosa che non piacerà affatto né al padre, né tantomeno a Miguel. Quest'ultimo lascerà la giovane e volterà pagina con la nuova arrivata, Daniela.

Dalle anticipazioni, emerge che Marcos sarà furioso con la figlia dopo aver visto che il suo legame con Aurelio crescerà giorno per giorno. D'altronde i due hanno avuto un passato insieme, visto che erano in procinto di sposarsi in Messico.

Ancora bisognerà capire se l'interesse di Aurelio verso Anabel sia dovuto a una ritrovata passione o sia se solo un modo per vendicarsi di Marcos.

In Una vita, Marcos rinchiude in casa Anabel per tenerla lontana da Aurelio

In Una vita con il passare delle puntate, sembrerà sempre più chiaro come Anabel sia ormai caduta nella rete di Aurelio.

Quesada cercherà di metterla contro il padre, rivelando e che sarà stato proprio Marcos ad uccidere anni prima in Messico Carlos Arnijo. La ragazza avrà un duro confronto con Marcos, al quale risponderà in malo modo. A questo punto, Marcos punirà Anabel segregandola in casa. I Quesada sembreranno aver raggiunto il loro obbiettivo, allontanando una volta per tutte padre e figlia.

Nonostante tutto, Anabel riuscirà a eludere le strette misure di sorveglianza di Marcos. Quando l'uomo lo scoprirà farà cambiare le serrature, ma la giovane Anabel con la complicità di Soledad, riuscirà ugualmente a far recapitare in messaggio a Aurelio.

Marcos decide di far internare Anabel in convento

Nel frattempo, in Una vita continueranno gli scontri ta, Marcos e Aurelio.

Proprio durante un diverbio molto acceso tra i due uomini, Anabel prenderà le difese di Quesada e questo manderà su tutte le furie Marcos. Bacigalupe cercherà un modo efficace per impedire ogni contatto tea, Aurelio e la figlia e penserà quindi di rinchiudere Anabel in convento. Lo darà davvero? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Una vita, ricordando che la soap Tv ambientata ad Acacias, va in onda dal lunedì al sabato su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.