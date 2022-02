Le anticipazioni di Una vita riguardanti le puntate in onda dal 14 al 19 febbraio svelano importanti novità per Arantxa e Cesareo. I due infatti, dopo aver celebrato delle nozze simboliche, lasceranno Acacias per trasferirsi nei Paesi Baschi. Lolita intanto, si aggraverà sempre più e deciderà di parlare con Natalia, chiedendole di prendersi cura di Antonito quando lei non ci sarà più. Antonito però non si darà per vinto e cercherà disperatamente una cura per salvare la moglie.

Una vita, anticipazioni: Lolita si aggrava, Antonito disperato

In Una vita, le vicende ruoteranno ancora intorno alle gravi condizioni di salute di Lolita.

La bottegaia sembrerà ormai essere rassegnata e si preparerà ad andare incontro al suo destino. Non sarà così invece per Antonito, che non si darà per vinto e cercherà con ogni mezzo una cura per salvare la vita alla moglie.

Sabina e Roberto intanto, dopo il fallimento del loro piano, decideranno di abbandonare i loro propositi criminali e pianificheranno insieme a Miguel la riapertura del ristorante. Natalia invece, verrà aiutata da Genoveva a entrare nelle grazie delle vicine di Acacias, mentre Arantxa e Cesareo pianificheranno la loro futura vita insieme.

Cesareo e Arantxa pianificano le nozze nelle prossime puntate di Una vita

Proprio Arantxa e Cesareo saranno tra i protagonisti delle nuove puntate di Una vita, in onda su Canale 5 sino al 19 febbraio.

In particolare, i due innamorati pianificheranno le nozze e la loro imminente partenza per i Paesi Baschi. Proprio l'ex domestica dei Dominquez, aveva fatto ritorno nel quartiere per riprendersi il suo Cesareo. Duque per questa coppia ci sarà i lieto fine. Prima della loro partenza passerà qualche giorno, durante i quali Alodia si mostrerà gelosa di Arantxa, visto l'affetto che i suoi signori mostreranno verso l'ex domestica.

Servante organizzerà un addio al celibato per Cesareo.

Cesareo e Arantxa lasciano Acacias, Lolita affronta Natalia

Nel corso della nuova settimana di programmazione, in Una vita arriverà il momento in cui Cesareo e la sua Arantxa si congederanno da Acacias. Lo faranno con festa di addio e una cerimonia simbolica. I telespettatori li vedranno quindi lasciare per sempre il quartiere, per iniziare la loro vita insieme nei Paesi Baschi.

Nel frattempo, Antonito sarà riuscito a mettersi in contatto con il premio Nobel Ramon y Cajal, il quale accetterà di prendere in carico il caso di Lolita. Quest'ultima intanto, chiederà di parlare con Natalia, alla quale chiederà di stare accanto ad Antonito quando lei non ci sarà più. A questo punto, sembrerà che Lolita abbia decisamente gettato la spugna.