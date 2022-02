Continua l'appuntamento con la soap di Rai1 Il Paradiso delle Signore. Un nuovo episodio andrà in onda giovedì 10 febbraio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse confermano che non mancheranno gli imprevisti. Gemma deciderà di raccontare a Gloria di essere l'artefice della missiva minatoria. Intanto Veronica si renderà conto che la figlia avrà causato l'avvicinamento tra Ezio e l'ex moglie. Tuttavia la donna temerà che il suo matrimonio con Colombo possa essere in pericolo. Anche le nozze tra Maria e Rocco saranno in bilico: Armando scoprirà delle cose poco piacevoli circa la vita sentimentale del giovane ciclista.

Intanto Romagnoli e Gramini proporranno a Ferdinando di entrare in affari con loro. Torrebruna però vorrà a tutti i costi che la contessina Brancia diventi una dei soci.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Armando scopre qualcosa su Rocco

Nel corso della centoquattresima puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa giovedì 10 febbraio 2022, Veronica noterà che Gloria ed Ezio si saranno avvicinati molto di più con la scusa della lettera minatoria ricevuta da Moreau. Questa situazione farà preoccupare molto la signora Zanatta che temerà di perdere per sempre il suo amato Colombo. Nel frattempo a Villa Guarnieri continuerà a preoccupare il mistero che si aggira sulla scomparsa di Adelaide.

La contessa di Sant'Erasmo sembrerà sparita nel nulla e non si avranno alcune informazioni su di lei. Sarà forse in pericolo?. Intanto il signor Ferraris verrà a conoscenza di alcune informazioni su Rocco che desteranno non poche preoccupazioni. Basito dalla notizia, Armando deciderà di parlarne con Agnese. La sarta capirà immediatamente che le nozze tra il nipote e Maria saranno in bilico.

Il Paradiso 6, Ferdinando pensa a Ludovica

Le trame del nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda il 10 febbraio rivelano nel dettaglio che l'arrivo di Torrebruna a Milano farà venire strane idee a Dante e Fiorenza. I due cugini proporranno al famoso armatore di entrare in affare con loro. L'uomo accetterà la proposta ma ad una condizione: vorrà che Ludovica faccia parte dei soci.

Dopo il loro primo incontro nel prestigioso locale milanese, Ferdinando non ha mai smesso di pensare alla contessina Brancia, al suo fascino e al suo elegante portamento. Pentita per aver causato delle tensioni in famiglia, Gemma prenderà un importante decisione, per il bene di Ezio e Veronica. La cavallerizza vorrà confessare a Gloria di essere stata lei a scriverle la lettera di minacce. Tuttavia la commessa studierà un piano per far si che Moreau scopra come stanno veramente le cose.