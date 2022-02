Tante sorprese accadranno nel corso delle nuove puntate di Una vita in programma dal 28 febbraio al 5 marzo su Canale 5. Gli spoiler della soap opera rivelano che Miguel Olmedo aggredirà Anabel Bacigalupe. Aurelio Quesada, invece, inizierà ad avere dei perplessità su Genoveva Salmeron.

Una vita, puntate dal 28 febbraio al 5 marzo: Miguel aggredisce Anabel

Le anticipazioni di Una vita sulle puntate dal 28 febbraio al 5 marzo rivelano che Marcos non accetterà le dimissioni da parte del suo genero Miguel, che nel frattempo proverà a riappacificarsi con Anabel.

In seguito il legale vedrà la fidanzata in compagnia di Aurelio, arrivando a sospettare di una relazione tra di loro. I telespettatori, a questo punto, scopriranno che il messicano sta confessando a Bacigalupe di non essere coinvolto nella morte di Marcos, incolpando i loro rispettivi padre.

Miguel, intanto, chiederà una spiegazione alla fidanzata, che tuttavia non appariranno molto convincenti. A tal proposito, i due finiranno per litigare furiosamente in mezzo alla strada, tanto da aggredirla. Alla fine, Anabel deciderà di allontanarsi per sempre da lui. In questo modo, il legale continuerà a rappresentare solo Camino nel contenzioso riguardante il patrimonio di Ildefonso. Per finire, Miguel deciderà di avvertire Marcos di tenere d'occhio sua figlia, visto l'ascendente che Aurelio ha ancora su di lei.

Lolita esce dal coma

Nelle puntate di Una vita fino al 5 marzo, Antonito sarà sempre più convinto che Lolita abbia poco tempo da vivere, in quanto le cure finora somministrate da Ramon y Cajal non sembreranno dare frutti. Ma a un certo punto la donna riaprirà finalmente gli occhi, tanto che il dottore confermerà che si sta avviando verso la guarigione.

Neanche a dirlo, Antonito apparirà felicissimo mentre la Casado frenerà il suo entusiasmo, obbligandolo a dormire ancora sul divano. Poi, la donna farà firmare al marito un contratto, che dovrà rispettare per sperare in un loro ritorno di fiamma.

Susana, intanto, apparirà sconvolta dalla foto pubblicata sui giornali in cui appare Armando sposato con un'altra donna.

Liberto, a questo punto, le farà notare che suo marito potrebbe essere coinvolto in una missione segreta. Poi, pregherà la zia di fingere che l'uomo raffigurato non sia il diplomatico per non alimentare lo scandalo ad Acacias 38.

Aurelio nutre dei sospetti su Genoveva

Aurelio nutrirà dei sospetti su Genoveva, tanto da disapprovare l'amicizia sorta con sua sorella Natalia. A tal proposito, le due donne si accingeranno a partire per presenziare alla festa dell'ambasciata italiana, suscitando l'invidia del vicinato.

Alla fine, Quesada chiederà alla darklady di entrare in affari con lui, ma quest'ultima si prenderà del tempo utile per riflettere sul da farsi.