Nella giornata di sabato 26 febbraio si è svolta la registrazione della ventunesima puntata di Amici 21, che andrà in onda domenica 27 febbraio .

Durante le riprese del talent show ci sono state importanti novità e colpi di scena. A tal proposito, quattro allievi si sono aggiudicati un posto al serale. Infatti, le anticipazioni trapelate in rete rivelano che Serena, Albe, John Erik e Aisha hanno ottenuto accesso alla fase finale del programma. Inoltre, Luigi ha festeggiato il suo compleanno esibendosi, mentre i cantanti de 'Il Volo' hanno valutato le esibizioni dei cantanti della scuola di Maria De Filippi.

Amici, riprese 26/2: Serena, Albe, John Erik e Aisha vanno al serale

Durante le ultime puntate del talent show Mediaset sono stati assegnati i primi posti per il serale della trasmissione di Canale 5. Nella registrazione di sabato 26 febbraio, quattro allievi della scuola hanno conquistato l'ambito posto per la fase finale della trasmissione di Maria De Filippi. Le indiscrezioni trapelate in rete rivelano che Serena, Albe, Aisha e John Erik saranno presenti nel serale di Amici.

Nelle riprese della ventunesima puntata, inoltre, nessun allievo è stato eliminato.

Amici, registrazione 26/2: Aisha, Serena e John Erik primi in classifica

Nella puntata di Amici del 27 febbraio non mancheranno le esibizioni dei cantanti e ballerini.

'Il Volo' ha valutato le esibizioni degli allievi della scuola. I tre cantanti, ospiti della ventunesima puntata della trasmissione di Maria De Filippi, hanno dato i voti agli studenti e, in base al loro giudizio, Aisha è arrivata prima, mentre Lda e Luigi hanno ottenuto il secondo posto a pari merito. Nel frattempo, anche i ballerini sono stati valutati dai giudici e Serena e John Erik sono arrivati primi.

Amici, anticipazioni 27/2: Luigi festeggia il suo compleanno cantando

Luigi ha voluto festeggiare il suo compleanno, esibendosi con la canzone 'Tondo', brano composto da Enrico Nigiotti.

Inoltre, Pennino ha valutato le esibizioni dei cantanti e Aisha, Luigi ed Lda sono arrivati primi. La gara Oreo, invece, è stata vinta da Albe.

Luigi e Luca D'Alessio, inoltre, sono arrivati ancora primi nella classifica generale ma, come per la precedente puntata, Rudy Zerbi non ha voluto premiare gli studenti. Infatti, i due cantanti non hanno ottenuto ancora la maglia del serale, perché il professore di canto ha preferito aspettare ancora. Già nella puntata andata in onda domenica 20 febbraio, l'insegnante aveva dichiarato che avrebbe dato l'accesso alla fase finale del programma ai due studenti nel momento in cui avessero fatto un'esibizione eccezionale.

Non resta che attendere domenica 27 febbraio per vedere interamente in televisione la ventunesima puntata di Amici 21.