Isabella Ricci torna ad attaccare Gemma Galgani dopo aver lasciato Uomini e donne. La dama del trono over, che nei mesi scorsi ha scelto di uscire di scena dal cast della trasmissione di Maria De Filippi, trovando l'amore con Fabio, non ha risparmiato delle stoccate al vetriolo contro la dama torinese.

Il motivo? Secondo Isabella ci sarebbe qualcosa che non va in lei se, a distanza di anni dal suo arrivo in trasmissione, non è riuscita ancora a trovare la sua anima gemella.

Il duro attacco di Isabella contro Gemma Galgani dopo l'addio a Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo essere uscita di scena da Uomini e donne, Isabella ha rilasciato una nuova intervista dove ha parlato anche di Gemma Galgani, la sua "nemica amatissima", con la quale ci sono stati diversi scontri in trasmissione nel corso di quell'esperienza.

"Cara Gemma, io non mi innamoro ogni 5 minuti", ha dichiarato Isabella lanciando così l'ennesima frecciatina contro la storica dama della trasmissione di Maria De Filippi, che continua a cercare la sua anima gemella da un po' di tempo.

"Se dopo 12 anni è ancora sola, qualcosa non funziona", ha aggiunto ancora Isabella Ricci nella sua intervista puntando così il dito contro Gemma e il fatto che a distanza di oltre un decennio dal suo arrivo in trasmissione, sia ancora alla ricerca della sua anima gemella.

Gemma e Maria De Filippi nel mirino di Isabella Ricci

Quale sarà la reazione di Gemma Galgani dopo queste pesanti stoccatine della dama Isabella nei suoi confronti? Replicherà prima o poi a questi attacchi, oppure preferirà evitare di dare ulteriormente risalto alle dichiarazioni dell'ormai ex dama del trono over?

Sta di fatto che, in queste ultime ore, Isabella si è detta delusa anche da Maria De Filippi.

L'ormai ex dama del trono over, infatti, non ha nascosto la sua amarezza per gli atteggiamenti della conduttrice di Uomini e donne, svelando che c'è stato un momento in cui ha notato un suo cambio di atteggiamento.

Attacco di Isabella anche contro la conduttrice di Uomini e donne

Isabella, in particolar modo, ha puntato il dito contro Maria perché sostiene che in trasmissione abbia permesso alle persone di screditarla, in particolar modo a Gianni Sperti, che più volte è stato molto duro e critico nei confronti della nemica di Gemma.

Un atteggiamento che Isabella non ha affatto gradito, tanto da punzecchiare anche la padrona di casa della storica trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che le ha dato la possibilità di mettersi in gioco e di trovare la sua anima gemella.

Ad oggi, infatti, la relazione tra Isabella e Fabio prosegue a gonfie vele e i due si dicono innamorati l'uno dell'altro.