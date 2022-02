Scatta la censura a Uomini e donne. Nel corso della puntata trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, i numerosi spettatori e fan social del programma di Maria De Filippi, si aspettavano di vedere il momento della rissa sfiorata in studio tra Diego e Armando.

Stando alle anticipazioni emerse da chi ha preso parte alla registrazione di questa puntata, tra i due cavalieri del trono over la situazione sarebbe sfuggita di mano, al punto da perdere il controllo della situazione in trasmissione. Eppure, tale scena, non è andata in onda in tv.

Armando e Diego, rissa sfiorata a Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne rivelavano che in studio ci sarebbero stati dei momenti di grande tensione tra Armando e Diego, i due protagonisti del trono over finiti ai ferri corti.

La situazione tra i due sarebbe degenerata al punto che, nel corso di quella registrazione, la produzione del programma di Maria De Filippi sarebbe stata costretta a intervenire per separarli.

Una scena decisamente molto forte che, i fan di Uomini e donne, attendevano di vedere questo pomeriggio su Canale 5, ma alla fine non è stato così. Nella giornata del 22 febbraio, infatti, è stata trasmessa la prima parte di una nuova registrazione di Uomini e donne, incentrata in primis sulle vicende di Pinuccia e su quelle di Gemma Galgani.

Maria De Filippi avrebbe censurato la rissa tra Diego e Armando in tv

Di conseguenza, la rissa sfiorata tra Diego e Armando sarebbe stata censurata dalla programmazione di Uomini e donne e di conseguenza tagliata per evitare di mandarla in onda su Canale 5.

Del resto non sarebbe la prima volta che accadrebbe una cosa del genere, dato che anche in passato ci sono stati degli episodi particolarmente turbolenti nello studio della trasmissione di Maria De Filippi, tali da costringere la produzione a intervenire e far scattare la "censura".

In attesa di scoprire se gli autori e la stessa De Filippi faranno chiarezza su quello che è accaduto in studio tra Diego e Armando, al centro della puntata di Uomini e donne di oggi c'è stata anche la dama Pinuccia.

Tina Cipollari si scaglia contro la dama Pinuccia a Uomini e donne, interviene Maria De Filippi

Tina Cipollari ha perso le staffe nei confronti della dama, ritenendo che non si stia comportando bene con il suo pretendente Alessandro.

L'opinionista di U&D ha usato dei termini particolarmente forti e aggressivi, tali da far scoppiare in lacrime la dama del trono over.

"Questa donna com'è cattiva. Mi sento male", ha ammesso in lacrime Pinuccia che non ha reagito bene agli attacchi di Tina Cipollari, tanto da costringere Maria De Filippi a intervenire per cercare di consolarla e di placare la sua sofferenza.