Nella giornata di mercoledì 9 febbraio si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e donne. Durante le registrazioni ci sono state importanti novità e colpi di scena che riguardano sia il trono over, sia quello classico. Infatti, nel trono over c'è stata una lite fra Alessandro e Diego, mentre Matteo Ranieri è rimasto senza corteggiatrici ed è andato via dallo studio. Nel frattempo, Gemma Galgani ha chiuso una frequentazione con un single ed ha conosciuto un uomo arrivato in studio per lei.

Uomini e Donne, registrazione 9 febbraio: Alessandro e Diego ai ferri corti

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne trapelate in rete sull'account Instagram di Lorenzo Pugnaloni rivelano che nello studio del dating show c'è stata una lite fra due cavalieri. In base a quanto trapelato sul web, Alessandro e Diego hanno litigato in modo abbastanza acceso. Al momento, non è chiaro cosa abbia provocato il diverbio, ma è ipotizzabile che il motivo sia Ida. Infatti, nelle ultime puntate della trasmissione di Maria De Filippi, andate in onda sul piccolo schermo, Tavani aveva risposto ad una domanda della conduttrice, riguardo i suoi sentimenti per Platano. In quell'occasione, il tabaccaio romano aveva confidato di essere geloso della sua ex e di provare fastidio nel vederla accanto ad un altro uomo.

Pertanto, i due cavalieri potrebbero avere discusso a causa di Platano.

Uomini e Donne, anticipazioni prossime puntate: Matteo è senza corteggiatrici e lascia lo studio

Nel frattempo, nel trono classico c'è stato un colpo di scena. Infatti, le uniche due corteggiatrici di Matteo, Denise e Federica, non si sono presentate alla registrazione del 9 febbraio.

Pertanto, Maria De Filippi ha parlato con Ranieri, chiedendogli quali fossero le sue intenzioni. In particolar modo, la conduttrice di Uomini e Donne ha chiesto al tronista di capire se fosse interessato ad una delle due ragazze, oppure se avrebbe preferito che scendessero nuove single per corteggiarlo. Maria ha lasciato a Matteo tutto il tempo necessario per prendere una decisione.

A quel punto, Ranieri ha lasciato lo studio e non è più rientrato.

Uomini e Donne, prossime puntate: Gemma conosce un nuovo cavaliere

Nella registrazione del dating show del 9 febbraio ci sono state importanti novità anche per altri protagonisti della trasmissione. Infatti, Gemma ha deciso di chiudere con un uomo che stava frequentando. Nel frattempo, un nuovo cavaliere è arrivato in studio per conoscere Galgani e la dama torinese ha deciso di tenerlo. Per il trono over, inoltre, la storia fra Nadia e Massimiliano sta andando bene, mentre una dama ha preferito terminare la conoscenza con Biagio. Non resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire ulteriori novità sulla vita sentimentale dei single della trasmissione.