Al termine della puntata del Grande Fratello Vip del 21 febbraio, Sophie ha commentato una delle coppie che si sono formate all'interno della casa nei mesi scorsi. Dopo aver visto Federica tra gli eliminati in studio, la ventenne ha azzardato un'ipotesi che in pochi hanno condiviso: secondo Codegoni, Gianmaria sarebbe tornato già single. A replicare a questa previsione del tutto sbagliata, sono stati sia la bella Calemme che Antinolfi sui social network.

Provocazioni a distanza al Grande Fratello Vip

Sono bastati pochi secondi a Sophie per trarre una conclusione su una sua vecchia conoscenza.

In un video risalente alla notte scorsa, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip del 21 febbraio, si vede Codegoni parlare con le compagne d'avventura di Federica e Gianmaria.

La tronista ha commentato il look di Calemme in studio e poi ha detto apertamente cosa pensa sia successo tra lei e Antinolfi dopo l'uscita dalla casa di entrambi.

"Secondo me non sta più con Gian", ha sostenuto la giovane davanti a Manila che le ha dato ragione.

A non essere d'accordo con questa previsione, è stata Soleil che, prima di entrare in confessionale per commentare la puntata appena trascorsa, ha detto che per lei i due stanno ancora insieme.

Le frecciatine social degli ex del Grande Fratello Vip

Il filmato in cui Sophie pronostica una loro precoce rottura, è arrivato anche a Federica e Gianmaria che, in momenti diversi, hanno risposto alla concorrente del Grande Fratello con ironia e "veleno".

In una storia che ha pubblicato su Instagram martedì 22 febbraio, la bella Calemme ha condiviso il video in cui si parla di lei e Antinolfi ed ha scritto: "Sophie stai tranquilla, a casa tutto bene!".

La modella, dunque, si è rivolta direttamente a Codegoni per replicare alla frecciatina che le è stata lanciata dalle mura di Cinecittà, quelle tra le quali ha vissuto per un paio di mesi.

Anche l'imprenditore ha commentato la previsione della ex sui social network, e l'ha fatto con questo simpatico messaggio: "Capacità di analisi ineccepibile. Potrei prendere anche lei come manager nella mia squadra".

Insomma, Federica e Gianmaria non se la sono presa più di tanto per quello che Sophie ha detto sul loro rapporto, ma ci hanno tenuto a smentire una crisi o un addio mostrandosi insieme e più affiatati che mai anche lontano dalle telecamere.

Sophie e Alessandro innamorati al Grande Fratello Vip

Se Sophie non fosse legata sentimentalmente ad Alessandro, i fan del Grande Fratello Vip potrebbero interpretare le sue parole su Federica e Gianmaria come una reazione di gelosia nei confronti dell'imprenditore che ha frequentato per qualche tempo tra le mura di Cinecittà.

La ragazza ha cercato di lasciarsi andare con Antinolfi per mesi ma, fatta eccezione per una forte attrazione fisica, tra i due non è mai nata un'intesa mentale e caratteriale.

L'arrivo di Basciano nella casa più spiata d'Italia, poi, ha favorito l'allontanamento definitivo di Codegoni dal napoletano dopo un lungo periodo di tira e molla.

Anche la relazione col modello milanese non è tutta rose e fiori: in più occasioni, infatti, il ragazzo ha usato termini poco carini per parlare della fidanzata, e alcuni spettatori l'hanno etichettato come una persona aggressiva e inaffidabile.