Continua il successo della seconda stagione di Doc-Nelle tue mani che si avvicina alle ultime puntate, il medical drama che vede protagonista Luca Argentero nel ruolo di Andrea Fanti. Proprio Doc sarà sempre più vicino all'ex moglie Agnese nei nuovi episodi in onda il 24 febbraio. Nelle sesta puntata inoltre, Fanti a seguito di un blackout, si troverà a prendere delle difficili decisioni che riguarderanno il reparto. Il rapporto tra Damiano e Giulia invece, potrebbe essere messo in discussione per le scelte di Cesconi.

Andrea e Agnese sempre più vicini: le anticipazioni di Doc del 24/02

Nella prima serata di giovedì 24 febbraio, andranno in onda due nuovi episodi di Doc-Nelle tue mani. Nel primo episodio, intitolato 'Ragioni e conseguenze', Agnese scoprirà che la donna ricoverata in reparto sarà la madre di Manuel, il bambino che lei e Davide hanno in affido. Tra le altre cose, il pubblico capirà che proprio tra Davide e Agnese le cose non andranno affatto bene. In questo frangente, sarà Andrea a stare accanto alla ex moglie. I due ex coniugi pertanto, sembreranno essere più vicini che mai. Intanto, le scelte di Damiano Cesconi, potrebbero compromettere irrimediabilmente la sua relazione con Giulia. Sempre nel primo episodio che andrà a comporre questa sesta puntata, Gabriel deciderà finalmente di affidarsi alle cure di una psicologa.

Doc indossa di nuovo il camice ma un blackout potrebbe metterlo nei guai

Il secondo episodio che verrà trasmesso su Rai 1 il 24 febbraio, vedrà arrivare il giorno in cui Doc dovrà indossare di nuovo il camice. Sarà infatti il giorno della simulazione del primariato e Fanti non potrà sbagliare, se non vuole rischiare di mettere a repentaglio non solo il suo futuro, ma anche quello dell'intera squadra.

Proprio mentre sarà sotto esame, ci sarà un improvviso blackout in ospedale che manderà fuori uso i sistemi informatici. Pertanto, Doc dovrà prendere delle decisioni assai rischiose. Arriverà per Gabriel il momento di confessare agli altri della squadra una verità dolorosa. Le anticipazioni non svelano nel dettaglio di che cosa di tratta, ma si sa che in seguito, le cose per lui cambieranno di nuovo, nel momento in cui si ritroverà a dover lavorare sul caso di un paziente speciale.

Come rivedere le puntate di Doc-Nelle tue mani

Questo è quanto risulta dalle anticipazioni riguardanti la sesta delle otto puntate che andranno a comporre questa seconda stagione di Doc-Nelle tue mani. Manca poco quindi al gran finale è, per non perdere nulla di ciò che è accaduto in precedenza, si ricorda che le puntate già andate in onda possono essere riviste collegandosi al sito Rai Play. Sulla piattaforma gratuita, si troveranno anche tantissimi altri contenuti relativi non solo a Doc, ma anche a tutti gli altri programmi targati Rai.