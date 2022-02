Continuano ad entusiasmare le storie che girano attorno al grande magazzino di moda milanese. Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 febbraio 2022 rivelano che Adelaide tornerà a Milano e riabbraccerà Umberto. Quest'ultimo chiederà alla giovane Ravasi di dimenticare quanto accaduto durante l'assenza della contessa. Anna invece porterà al Paradiso la piccola Irene e la farà poi conoscere ad Agnese e Tina. Quest'ultima trascorrendo del tempo con la bambina, inizierà a pensare di costruirsi una famiglia tutta sua.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica scagionata

Nel corso dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmessi su Rai1 dal 21 al 25 febbraio 2022, Ezio apprenderà che il mittente della missiva incriminata inviata all'ex moglie non è Veronica ma Gemma. Quest'ultima chiederà scusa al patrigno e poco dopo il signor Colombo riferirà tutta la verità a Gloria. Intanto al grande magazzino, Stefania riceverà un importante compito: Vittorio commissionerà alla giovane Venere di scrivere un articolo sulla nuova Legge per le Donne. La signorina Colombo si metterà a lavoro e grazie alle sue preziose competenze giornalistiche sorprenderà il direttore del grande magazzino e non solo. Anche Marco si complimenterà con la sua collega per il lavoro svolto ma le parole di gratitudine di Sant'Erasmo faranno ingelosire nuovamente Gemma.

Nel frattempo a villa Guarnieri tornerà Adelaide: il commendatore sarà emozionato da questo inaspettato rientro e si renderà conto di quanto sia importante per lui la cognata. Inoltre chiederà a Flora di dimenticare la notte di passione trascorsa qualche sera prima.

Il Paradiso 6, passione tra Dante e Beatrice

Le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, in onda dal 21 al 25/2, rivelano nel dettaglio che Agnese tornerà da Roma.

La sarta non potrà fare a meno di raccontare ai suoi figli quanto appreso dal nipote: Rocco confermerà di avere una relazione con un'altra ragazza. Per questo motivo la signora Amato non saprà come gestire questa situazione e sopratutto cercare un modo per raccontare tutta la verità a Maria. Poco dopo anche Irene apprenderà, per caso, il segreto sul giovane Amato e lo comunicherà alle Veneri.

Poco dopo la signorina Puglisi riceverà un telegramma da parte del suo fidanzato che non desterà alcun sospetto. Intanto in atelier, Dante continuerà a fare la corte a Beatrice che sarà ancora ignara delle vere intenzioni dell'imprenditore americano. I due trascorreranno la notte insieme e il giorno dopo Vittorio li sorprenderà salutarsi amorevolmente davanti il negozio. Tuttavia il direttore del grande magazzino non reagirà per niente bene e cercherà di convincere la cognata ad allontanarsi dall'ex amante della moglie. Trascorrendo del tempo con la piccola Irene, la figlia di Anna, Tina nutrirà il desiderio di formare una famiglia con Sandro, alla luce del loro riavvicinamento.