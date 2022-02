Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 7 all'11 febbraio, si tornerà a parlare del controverso rapporto tra Alberto e Clara. Quest'ultima si ritroverà, improvvisamente, senza lavoro e tale situazione darà all'avvocato Palladini l'occasione per rifarsi avanti.

Sarà dato ampio spazio anche a Marina e Roberto: i due sembreranno, infatti, pronti a tornare assieme, ma Lara Martinelli non si mostrerà intenzionata a cedere così facilmente. Per finire, in una storyline dai toni più leggeri, Raffaele e Renato ritroveranno la vecchia sintonia di un tempo.

Un posto al sole, trame 7-11 febbraio: Clara resta senza lavoro

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Clara (Imma Pirone) scoprirà di essere stata licenziata. Le anticipazioni non rivelano le motivazioni che porteranno il suo superiore a prendere questa scelta, ma sta di fatto che la ragazza si troverà di punto in bianco senza un lavoro. Alberto (Maurizio Aiello) deciderà di sfruttare questa situazione per riavvicinarsi alla sua ex.

L'uomo infatti si offrirà di sostenere tutte le spese della donna e del piccolo Federico. Resta da capire se la donna accetterà o meno e quale impatto avrà la sua decisione sul futuro di questa coppia, soprattutto adesso che Patrizio Giordano è partito.

Upas, spoiler dal 7 all'11 febbraio: Marina contro Lara

Durante un gala di beneficenza, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Lara (Chiara Conti) e Marina (Nina Soldano) si ritroveranno assieme nella stessa stanza. Il momento, fortemente imbarazzante, risulterà essere potenzialmente esplosivo, con la lite tra le due donne che potrebbe avvenire da un momento all'altro.

Le anticipazioni non svelano cosa accadrà di preciso durante l'evento, ma sottolineano che Ferri sembrerà aver scelto, definitivamente, di stare con Marina. L'imprenditrice Giordano, per quanto propensa a tornare con l'uomo, lo metterà dinanzi ad una decisione, improvvisa, che lui non aveva preventivato.

Un posto al sole, puntate 7-11 febbraio: Renato e Raffaele tornano buoni amici

Nelle prossime puntate di Upas, si potrà assistere all'ennesimo battibecco tra Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato). Questa volta l'oggetto del contenzioso sarà il vino, i due infatti avranno uno scontro sulle loro conoscenze enologiche. L'esito dello "scontro" però stavolta risulterà molto diverso dal solito. I due cognati infatti non si sfideranno, ma cercheranno assieme i migliori abbinamenti tra cibo e vino e, complice qualche bicchiere di troppo, si scopriranno essere nuovamente grandi amici.