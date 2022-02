Thais Souza Wiggers è una modella e showgirl brasiliana nata a Florianopolis. Dal 26 settembre 2005 fino all’inizio del gennaio 2008 è stata una velina di Striscia la Notizia insieme a Melissa Satta. Ora è una mamma di 36 anni, una persona solare con tanti progetti.

Blasting News ha contattato Thais per un’intervista esclusiva.

Thais si descrive

Thais, grazie per averci concesso questa intervista. Ti chiedo subito che persona è Thais Wiggers? Quali sono i suoi pregi e i suoi difetti, oltre che i suoi sogni?

“Mi racconto così: una brasiliana-tedesca dello scorpione.

Sono il risultato perfetto di questo mix perché ho la solarità, la positività del Brasile ma ho anche determinazione, un senso pratico delle cose. Ogni tanto bisogna tirarsi su, rimboccarsi le maniche, sporcarsi le mani letteralmente e metaforicamente. Questo è il lato tedesco. Quando inizio qualcosa sono ostinata. Essendo dello scorpione sono passionale, profonda. Sono di ottobre e quindi ho qualcosa anche della bilancia. Siamo più dolci (sorride, ndr). Potrei definirmi così e le mie amiche confermerebbero questa descrizione. Io credo che i fatti parlino più delle parole. Nella mia vita, nella mia carriera ho messo al primo posto mia figlia che è la mia famiglia; il resto sono tutti in Brasile.

Mi sono messa un po’ da parte perché volevo dedicarmi a lei ed essendo da sola non è semplice ma è stata una mia scelta che mi ha reso felice. I valori sono questi, cercare di educare i figli o trasmettere alle persone con fatti ed è quello che cerco di fare. Io ho ancora 36 anni, mi piace tantissimo viaggiare; ci sono tanti posti da scoprire, la casa al mare da acquistare.

Ho avuto la possibilità di rileggere un’intervista che rilasciai, all’inizio della mia carriera. Eravamo io e Melissa Satta e ci chiesero come ci vedevamo 20 anni dopo. Lei rispose che si vedeva realizzata nel lavoro, presentatrice e lo ha fatto. Sono molto felice per lei e per tutto il suo percorso. Io, invece, dissi in barca a vela a fare il giro del mondo.

Voglio arrivare lì. Ancora non ho la patente nautica (sorride, ndr). I sogni vanno realizzati nel quotidiano, ovvero fare qualsiasi cosa che ti rende felice. A me piace molto il lavoro ma non è il mio sogno nel cassetto ma vivere la vita al massimo, vedere questi posti”.

Come stai vivendo questo periodo complicato per tutti dovuto alla pandemia da Coronavirus?

“Ci sono stati due aspetti diversi. Non ho un’attività tipo ristoranti e mi dispiace tantissimo per coloro che hanno passato un periodo bruttissimo. Mi dispiace tanto per l’economia. Io non vivo di quello perché lavoro online, Instagram è il mio lavoro. Io non l’ho sentito in modo drastico il Covid. Sono una mamma di una figlia che va a scuola, quindi a sentire Dad, parlare di mascherine, non vedersi e questo è un aspetto brutto e non facile per nessuno.

Poi si riflette anche psicologicamente per questi ragazzi. Ho sentito tante storie non belle. D’altra parte, fortunatamente, per puro caso ero in Brasile per il matrimonio di mio fratello, l’8 marzo del 2020 e sono rimasta bloccata ma ero felicissima. Per me è stata una grande opportunità di restare per un periodo lungo in Brasile senza abbandonare le mie cose. La scuola era chiusa e sono potuta stare vicino alla mia famiglia. Mi sentivo fortunata di essere accanto a loro. È strano ma è stata una fortuna. Poi ci sono stati aspetti contrastanti tornando in Italia”.

Thais a Striscia la Notizia

Inevitabile domandarti di commentare la tua esperienza a Striscia la Notizia. In quali rapporti sei rimasta con Melissa Satta, tua compagna d’avventura?

“Io sono arrivata in Italia che avevo 18 anni e lavoravo come modella negli Stati Uniti.

Sono venuta in Europa e ho lavorato molto bene. Alla fine dei sei mesi ho fatto un casting ed era per un programma televisivo misterioso ed era ‘Striscia la Notizia’ che stava sondando il terreno. Mi hanno preso. È stata lunga perché hanno cominciato a guardare prima dell’inizio. Hanno trovato Melissa e siamo partiti a settembre. Per me è stata un’esperienza bellissima perché ero molto giovane ed era molto diverso dalla moda. Mi sono divertita molto e anzi, se guardo indietro, se potessi soffiare all’orecchio della 18enne che ero avrei sussurrato di divertirsi ancora di più”. Con Melissa siamo in ottimi rapporti. Siamo diverse ma è bello perché ci completiamo. Noi non siamo tutti i giorni attaccate perché ognuno ha i suoi impegni ma appena possibile ci sentiamo e ci vediamo.

Fra poco è il suo compleanno e mi ha già mandato l’invito”.

Thais Wiggers e la realtà social

Come si è evoluta la tua vita con il nascere di tutti questi social? Quali sono, secondo te, i rischi e i pregi della realtà virtuale?

“È molto strano perché nel corso della mia formazione televisiva la cosa che mi hanno trasmesso era privacy assoluta e poi si è evoluto il mondo dove, al contrario, devi essere trasparente e mettere la tua vita in faccia a tutti. È difficile capirlo e farlo bene questo cambiamento. Passato questo primo momento contrastante, adesso mi fa molto piacere perché sei la televisione di te stesso perché puoi decidere tu cosa e come mostrarti. Non riesco a mettere una maschera.

Se entri nell’Instagram di ognuno capisci un po’ com’è e se guardo il mio profilo mi riconosco. È bello poter trasmettere la propria essenza con il tuo filtro. Instagram è bello perché è divenuto un lavoro. La tua vita privata la devi avere ma un po’ la devi condividere e raggiungere il punto di equilibrio non è facile. È un lavoro perché ne guadagni. Qualunque azienda che decida di lanciare un prodotto deve utilizzare i social e si ha bisogno degli influencer. Non esiste più la campagna pubblicitaria su carta e sperare che vada bene. Mi fa piacere fare della mia vita il mio lavoro”.

Uno dei fenomeni di cui si parla tanto è il body shaming. Che idea ti sei fatta?

“Non posso lamentarmi. Dio mi ha benedetto con tante cose tra cui l’aspetto fisico ma ognuno ha le proprie insicurezze.

Io, grazie ai miei piccoli difetti, perché sono umana (sorride), ho imparato ad amarmi e dire che ciò che ho va bene. Mi piace curarmi con trattamenti, creme, fare una vita sana. Ho 36 anni e anche io faccio la mia corsa con il tempo. Bisogna amarsi, accettarsi. C’è la cellulite? Pazienza, bisogna amarsi lo stesso. Per fortuna si parla di body shaming e si cerca di abolire questo concetto. Vedo in adolescenza cosa si passa e si maltrattano, si bullizzano anche se si sta combattendo anche il bullismo. Io ci sono arrivata ad amarmi ma dopo un po’ di vita vissuta. Bisogna contrastare il body shaming nell’età dove si è pieni di insicurezze. Mia figlia è alta un metro e settanta, è magra, non usa occhiali, non usa apparecchio, è sana, ha un sorriso fantastico e lei non si vede bellissima.

Questo è il problema ed è un tema delicato e sono molto contenta per il movimento presente affinché si cresca e si capisca che siamo belli per ciò che abbiamo dentro”.

Thais Wiggers e i reality

Parteciperesti mai ad un reality show? Se sì a quale?

“Io credo che i reality show siano delle vetrine per chi si vuole lanciare o rilanciare. Io sono stata invitata diverse volte, praticamente ogni anno ma ho sempre detto di no. All’Isola dei Famosi non potrei partecipare perché non riesco a stare senza mangiare (sorride). Starei malissimo e non riuscirei. Il Grande Fratello lo trovo più fattibile perché si può mangiare (Thais sorride ancora). Per me è un po’ difficile. Quest’anno ne abbiamo parlato ma non ero riuscita ad organizzarmi.

È difficile lasciare per mesi mia figlia perché non ho la mia famiglia qui. Lei ha il papà che però lavora tantissimo ed è a Roma, mentre noi siamo a Milano e lei va a scuola qui. Mi farebbe piacere perché così ho detto anche a loro e chissà che l’anno prossimo riesca ad organizzarmi e loro mi richiameranno”.

Quali sono i tuoi progetti professionali futuri?

“Mi sto buttando molto nel mondo del beauty e del fitness e chissà che viene fuori un progetto in una di queste dimensioni. Mi piacerebbe essere un po’ imprenditrice”.