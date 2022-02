La serie televisiva italiana Il Paradiso delle Signore, continua a regalare colpi di scena e momenti emozionanti ai telespettatori.

Nel corso della puntata che verrà trasmessa su Rai 1 il 10 febbraio 2022 come al solito a partire dalle ore 15:55 circa, la vicinanza tra Ezio Colombo (Massimo Poggio) a Gloria Monreau (Lara Komar) causata dalla minaccia di Gemma (Gaia Bavaro) nei confronti della capo commessa, non passerà di certo inosservata a Veronica Zanatta (Valentina Bartolo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 10 febbraio: Veronica si accorge che Ezio si è riavvicinato a Gloria

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nel 104° episodio dello sceneggiato giunto alla sua sesta stagione e in programmazione sul piccolo schermo giovedì 10 febbraio, raccontano che Veronica non nasconderà la sua evidente preoccupazione anche se farà il possibile per non farla notare, non appena si accorgerà che a causa della lettera minatoria scritta da sua figlia Gemma a Gloria il suo promesso amato Ezio si è riavvicinato alla capo commessa.

Nel contempo la contessa Adelaide (Vanessa Gravina) dopo essere sparita nel nulla senza lasciare alcuna traccia nel capoluogo lombardo, continuerà a non dare nessun segno di vita.

Intanto Armando (Pietro Genuardi) farà una scoperta per niente piacevole sul conto di Rocco (Giancarlo Commare): il capo magazziniere del paradiso non perderà tempo per avvisare la sua amata Agnese (Antonella Attili), facendole sapere che le nozze tra suo nipote e la giovane ricamatrice Maria (Chiara Russo) potrebbero saltare a causa dell’atteggiamento scorretto del ragazzo.

Fernando accetta di entrare in affari con Dante e Fiorenza, Gemma intenzionata a dire la verità a Gloria

Successivamente Dante (Luca Bastianello) e Fiorenza (Greta Oldoni) faranno una proposta del tutto inaspettata a Fernando Torrebruna (Fabio Fulco), dato che gli chiederanno di entrare in affari con loro: il new entry accetterà subito di collaborare con i due parenti, ma alla sola condizione che Ludovica (Giulia Arena) faccia parte del loro team in qualità di socio.

Per concludere Gemma continuerà a essere assalita dai sensi di colpa per le tensioni scatenate nella sua famiglia a causa del suo orrendo gesto nei confronti di Gloria, fatto in protezione della madre: la fanciulla sempre più amareggiata per le sue azioni e dopo aver riflettuto, inizierà a manifestare l’intenzione di essere sincera con la capo commessa, infatti vuole dirle di essere l’autrice della lettera che le ha destato parecchio terrore.