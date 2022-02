Cambia la programmazione de L'Amica Geniale, serie di grande successo targata Rai e ispirata ai romanzi di Elena Ferrante. La terza stagione della fiction, infatti, sarebbe dovuta partire il prossimo martedì 8 febbraio, ma Rai 1 ha reso noto che, in realtà, la serie andrà in onda a partire da domenica 6 febbraio, dalle ore 21:25 circa.

Al centro della storia troveremo ancora una volta Lila ed Elena, interpretate rispettivamente da Margherita Mazzucco e Gaia Girace. Tutta la terza serie, poi, avrà come sfondo l'Italia degli anni '70.

Il primo episodio si intitolerà 'Sconcezze'

Il primo dei due episodi previsti si intitolerà Sconcezze e inizierà mostrando il punto di partenza dal quale si svilupperà poi tutta la trama di questa terza stagione. Elena, infatti, vive un momento molto positivo: dopo essersi laureata ha pubblicato un romanzo di successo e, dunque, è riuscita a ben inserirsi nella società grazie anche alla famiglia di Pietro, il suo compagno. La ragazza, però, un giorno andrà a Milano per la presentazione del suo romanzo e qui farà un incontro con Nino Sarratore, che difenderà Elena dagli attacchii di un giornalista decisamente invadente.

Adele, mamma di Pietro e suocera di Elena, noterà il gesto gentile di Nino e, per ricambiare la gentilezza, deciderà di invitarlo a cena.

Durante questo incontro, però, la ragazza sarà assalita dai dubbi in quanto si renderà conto di essere ancora presa da Nino. Da qui inizierà per Elena un momento molto complicato, in cui metterà in dubbio il suo rapporto con Pietro.

ll secondo episodio si chiamerà 'La Febbre'

Il secondo episodio, invece, si chiamerà La Febbre e vedrà più centrale anche la figura di Lila.

Questa, infatti, ha lasciato il marito e gli agi che possedeva e per questo ha dovuto rimboccarsi le maniche per ripartire da zero. Da qui la scelta di andare a lavorare in una fabbrica, con l'obiettivo di crescere serenamente il prorpio figlio. A causa della durezza del suo lavoro (e, in particolare, a causa di lavori pesanti e turni molto lunghi), però, la ragazza inizierà a stare male.

Per questo chiederà aiuto a Elena, pregandola di badare a suo figlio Gennaro qualora le dovesse accadere qualcosa di brutto.

Elena, nel frattempo, si troverà alle prese ancora con dei problemi con il suo uomo, Pietro. Quest'ultimo, infatti, si recherà a Napoli per conoscere la famiglia di Elena, provocando in lei imbarazzo e nervosismo a causa della differenza sociale. Pietro, tuttavia, non mostrerà alcun tipo di problemi, sentendosi fin da subito a proprio agio con la famiglia della sua futura moglie. Tuttavia nasceranno delle tensioni, dovute al fatto che la mamma di Elena è contraria alla celebrazione del matrimonio solo con rito civile.