Continua su Rai 1 la programmazione della Serie TV italiana "Il Paradiso delle Signore", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 15:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 14 a venerdì 18 febbraio, Flora per sbaglio informerà Dante dell'esistenza di una lettera di Umberto in cui le viene indicato che Adelaide è coinvolta nella morte del padre. Inoltre Ezio e Veronica rinvieranno le loro nozze, mentre Agnese informerà Armando che Rocco si è innamorato di un'altra donna.

Ezio rinvia le nozze

Nella puntata di "Il Paradiso delle signore" di lunedì 14 febbraio, Ezio andrà via da casa dopo che Veronica gli ha detto che la lettera di minacce a Gloria l'ha scritta lei.

La Zanatta deciderà di confrontarsi con la Moureau. Intanto Dante e Fiorenza lavoreranno per danneggiare Umberto, con il Romagnoli che in occasione della festa di San Valentino farà una sorpresa a Beatrice. Inoltre Ezio riferirà a Veronica la scelta di rinviare le proprie nozze.

Nell'episodio di martedì 15 febbraio, Gemma vorrà rivelare al padre di essere lei l'autrice della missiva, ma la madre non sarà d'accordo. Nel frattempo Umberto esorterà Flora ad accettare l'invito a pranzo di Dante, al fine di estorcere qualche notizia. In tutto questo Sandro concluderà un accordo con Brivio per la scrittura della canzone del musicarello, mentre Veronica verrà incontro alle esigenze dell'uomo da lei amato e rinvierà le nozze.

Il Colombo sarà contento per la scelta della donna, ma non si fiderà di lei.

Dante scopre il coinvolgimento di Adelaide nella morte di Achille

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 16 febbraio, Sandro non sarà del tutto contento dell'attrice che dovrà esibirsi con la sua canzone al musicarello. Intanto Agnese comunicherà ad Armando che Rocco si è innamorato di un'altra persona, ma Maria non è a conoscenza di questo.

Inoltre Gloria ed Ezio si riavvicineranno maggiormente dopo che entrambi aiuteranno una donna a partorire. Flora invece capirà di sentire un grande affetto per Umberto e tra i due ci sarà passione.

Nella puntata di giovedì 17 febbraio, dopo la notte passata insieme, Flora si risveglierà sola. Umberto infatti sarà indaffarato nelle ricerche di Adelaide.

In tutto questo la Ravasi incontrerà Dante al circolo e per sbaglio rivelerà all'uomo della lettera di Umberto, in cui le parla del coinvolgimento della contessa Adelaide nella morte del padre. Dopo che apprenderà questa notizia, il Romagnoli sarà sempre più propenso a portare a termine il suo piano.

Gemma è decisa a raccontare la verità ad Ezio

In base agli spoiler di venerdì 18 febbraio, Gemma sarà rattristata dal fatto che il matrimonio della madre è stato rinviato e sarà decisa nel rivelare la verità ad Ezio. Intanto Salvatore farà entrare Anna nella casa da lui acquistata e ha intenzione di chiederle di sposarlo. Inoltre Fiorenza entrerà a Villa Guarnieri e ruberà la missiva di Umberto e successivamente la consegnerà a Dante, il quale ora potrà ricattare Umberto. Infine Tina sarà felice di accettare l'invito di Vittorio ad andare al Paradiso, ma per sua grande tristezza ci sarà Sandro ad aspettarla.