Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20: 45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla puntata di Upas che andrà in onda martedì 1 marzo svelano nuovi colpi di scena.

L'arrivo delle gemelle Cirillo porta non poco scompiglio in casa Sartori, tuttavia resta ancora ignoto il reale motivo dell'arrivo delle sorelle di Serena a Napoli. Micaela sembrerà, però, realmente interessata alle sorti del figlio Jimmy, di cui precedentemente non si era mai preoccupata tanto.

Intanto si assisterà a un improvviso incontro fra Niko e Manuela.

I due ex fidanzati non si vedono da tanto tempo, e non sarà affatto facile rapportarsi dopo tutto questo tempo. Rossella, invece, è terrorizzata dall'idea di doversi confrontare con Virginia. Pertanto la ragazza chiederà consigli alla madre su come vivere serenamente questa situazione.

Cerruti continua ad essere geloso di Bruno e in seguito a un ulteriore guaio con il medico finirà per incastrare anche Guido e Mariella nelle sue bravate.

Upas, trama 1 marzo: le gemelle Cirillo sconvolgono Serena e Filippo

L'arrivo inaspettato delle gemelle Cirillo porterà non poco scompiglio nelle vite di Serena e Filippo. Tuttavia, almeno inizialmente, non sarà chiaro il vero motivo per il quale le due sono tornate a Napoli.

Stando alle anticipazioni della puntata di Upas del 1 marzo, Micaela, però, per la prima volta mostrerà un certo interessamento nei confronti del figlio.

Manuela, intanto, avrà un incontro casuale con Niko, sua vecchia fiamma. Nonostante entrambi siano ormai andati avanti nella vita, non sarà affatto facile per i due rivedersi dopo tanto tempo.

Non è da escludere che Manuela possa arrecare dei problemi alla relazione fra Susanna e il giovane Poggi.

Episodio di Upas del 1 marzo: Rossella chiede aiuto alla madre

Gli spoiler della puntata di Upas che sarà trasmessa martedì 1 marzo, anticipano che Rossella apparirà piuttosto preoccupata dall'idea di doversi confrontare con Virginia, l'ex moglie di Riccardo.

La vicinanza della donna, del resto, non gioverà a favore della serenità del loro rapporto.

Pertanto, Rossella, stressata da questa situazione, si aprirà con Silvia, chiedendole dei consigli su come sopravvivere all'intromissione di Virginia nella sua vita di coppia.

Upas, puntata 1/3: Cerruti coinvolge Guido e Mariella

Le anticipazioni della puntata di Upas del 1 marzo svelano che sarà dato spazio anche a vicende più leggere, come quelle che coinvolgono Sasà.

Cerruti, difatti, continuerà ad avere problemi con il suo compagno Bruno, dovuti soprattutto alla gelosia. Tuttavia il vigile coinvolgerà anche i suoi colleghi Guido e Mariella in questa sua nuova bravata.